Gerenciar as expectativas dos recursos de inteligência artificial (IA) sem lidar com a proliferação e a inacessibilidade de dados é o desafio mais imediato da liderança de dados. As equipes de dados estão lidando com problemas de dados isolados, processamento de dados em tempo real e qualidade de dados. Falhas no trabalho e gargalos de desempenho aumentam os custos da integração de dados. Ferramentas de integração de uma só finalidade limitam sua capacidade de criar e executar pipelines de dados que atendam aos contratos de nível de serviço (SLAs) em relação a desempenho, custo, latência, disponibilidade e qualidade.

A integração de dados oferece uma abordagem modular em relação à integração e ao gerenciamento de dados, permitindo a criação de pipelines de dados bem projetados de extração, transformação e carregamento (ETL) ou extração, carregamento e transformação (ELT), cada um adaptado a casos de uso específicos, usando uma interface gráfica de usuário (GUI) simples. Ela permite o processamento de dados em lotes ou em tempo real, seja na nuvem ou no local. Com o recurso de observabilidade de dados contínua, você pode gerenciar proativamente o monitoramento de dados, os alertas e os problemas de qualidade em uma única plataforma.

A integração de dados foi projetada para criar, gerenciar e monitorar pipelines de dados, ajudando a garantir que dados confiáveis e consistentes sejam acessíveis em escala e com velocidade.