Os designers, engenheiros, construtores e criadores do mundo todo confiam na Autodesk (link fora de ibm.com) para ajudá-los a projetar e criar qualquer coisa, desde os edifícios em que vivemos e trabalhamos até os carros que dirigimos e as pontes sobre as quais passamos. Muitos produtos que usamos e em que confiamos diariamente, assim como filmes e jogos que nos inspiram, existem graças à Autodesk. A plataforma Design and Make da Autodesk libera o poder dos dados para acelerar insights e automatizar processos, capacitando nossos clientes com a tecnologia para criar o mundo ao nosso redor e entregar melhores resultados para seus negócios e para o planeta. Para mais informações, visite autodesk.com(link fora de ibm.com).