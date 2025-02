IBM StreamSets

Libere o poder da análise de dados em tempo real No processamento e na análise dos dados enquanto são gerados, você tem insights instantâneos e ações imediatas. A solução faz a ingestão de dados de alta velocidade de diversas fontes (dispositivos de IOT, interação de usuários, transações financeiras e outras) e os transforma em inteligência prática em segundos. Com esse recurso em tempo real, as empresas conseguem detectar anomalias, prever tendências e tomar decisões baseadas em dados de forma dinâmica.