Na economia digital, cada segundo importa. As organizações geram e consomem volumes de dados sem precedentes, mas sua capacidade de agir com base nesses dados em tempo real permanece gravemente limitada. À medida que os ambientes de negócios tornam-se cada vez mais complexos e dinâmicos, as janelas de tomada de decisão diminuem. De acordo com a Gartner Reengineering the Decision Survey, 71% das organizações relatam que as demandas de tomada de decisão estão se tornando mais frequentes, rápidas e complexas. Mas sem dados em tempo real, essas decisões são baseadas em insights de ontem, não nas realidades de hoje.

Setores sensíveis ao tempo, incluindo finanças, varejo e saúde, estão sentindo cada vez mais a demora da integração de dados:

· Serviços financeiros: as instituições financeiras dependem de dados precisos para pontuação de crédito, detecção de fraudes e conformidade regulatória. Dados lentos levam a decisões erradas e violações. Um caso de fraude detectado em cinco minutos é muito menos prejudicial do que um encontrado em cinco horas.

· Varejo: dados em tempo real são a chave para o gerenciamento de inventário, forecasting e personalização. Sem isso, os varejistas correm o risco de falta de estoque, excesso de estoque, vendas perdidas e excesso de estoque. O gerenciamento ineficiente de inventário custa às empresas cerca de USD 1,1 trilhão em todo o mundo a cada ano, com varejistas perdendo USD 471 bilhões anualmente devido ao excesso de estoque.

· Saúde: decisões médicas baseadas em dados lentos e desatualizados levam a erros de diagnóstico, tratamentos atrasados e aumento das taxas de mortalidade. Erros médicos devido a informações desatualizadas do paciente são a terceira principal causa de morte nos EUA, custando USD 20 bilhões anualmente.

· Tecnologia e IA: dados lentos prejudicam a análise preditiva de dados e paralisam a inovação, afetando a otimização de produtos e a retenção de clientes. Empresas que dependem de dados desatualizados para treinar modelos de IA têm uma perda de receita global de 6% (aproximadamente USD 406 milhões) devido a previsões imprecisas.

O custo de não fazer nada é muito maior do que o custo de atualizar para a integração de dados em tempo real.