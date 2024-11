A IBM aumenta a produtividade das organizações baseadas em dados e otimiza o processo de descoberta, compartilhamento e seleção de ativos de dados confiáveis em toda a organização, acelerando o time to value.

No cenário atual, a complexidade da infraestrutura de dados, os sistemas isolados e o aumento da variedade e do volume das fontes de dados apresentam desafios significativos, o que encarece e dificulta o gerenciamento, o controle e o uso eficazes dos dados. Além disso, os desafios da escalabilidade, juntamente com a rápida evolução rumo à inteligência artificial (IA), colocam uma pressão imensa sobre as equipes de engenharia para garantir a disponibilidade, a integridade e o acesso aos dados. A proliferação de ferramentas de gerenciamento de dados complica ainda mais a capacidade de uso completo dos ativos de dados.

A IBM conta com uma base sólida de recursos renomados de governança de dados. Ela muda a narrativa do controle e gerenciamento de dados para a capacitação das empresas com inteligência praticável por meio de benefícios adicionais. Isso inclui o IBM Knowledge Catalog com catalogação inteligente e gerenciamento de políticas, o IBM Manta Data Lineage com mapeamento e relatórios de linhagem de ponta a ponta e o IBM Data Product Hub, que transforma a maneira de usar, compartilhar e consumir os dados em toda a empresa.