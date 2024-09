As ferramentas de gerenciamento de dados começaram com bancos de dados e evoluíram para armazéns de dados e data lakes na nuvem e locais conforme surgiram problemas empresariais mais complexos. Mas as empresas são constantemente limitadas pela execução de cargas de trabalho em data warehouses e data lakes com desempenho e custos ineficientes e são inibidos por sua capacidade de executar análises de dados e casos de uso de IA. O advento de novas tecnologias de código aberto e o desejo de reduzir a duplicação de dados e pipelines ETL complexos estão resultando em uma nova abordagem de arquitetura conhecida como data lakehouse, que oferece a flexibilidade de um data lake com o desempenho e a estrutura de um data warehouse, junto com metadados compartilhados e governança, controles de acesso e segurança integrados. Mas para continuar acessando todos esses dados agora otimizados e governados localmente pelo lakehouse em sua organização, uma malha de dados é necessária para simplificar o gerenciamento de dados e aplicação do acesso globalmente. Uma malha de dados ajuda a otimizar o potencial dos dados, promover o compartilhamento de dados e acelerar iniciativas de dados, automatizando a integração de dados, incorporando governança e facilitando o consumo por autoatendimento de dados de uma forma que os repositórios de armazenamento não fazem.

A malha de dados é a próxima etapa na evolução dessas ferramentas. Com essa arquitetura, você pode continuar utilizando os repositórios de armazenamento de dados díspares nos quais investiu e simplificar o gerenciamento de dados.