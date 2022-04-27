A Gartner define malha de dados como “um conceito de design que serve como uma camada integrada de dados e processos de conexão. Uma malha de dados utiliza análises contínuas sobre metadados existentes, detectáveis e inferenciados para apoiar o design, a implementação e a utilização de conjuntos de dados integrados e reutilizáveis em todos os ambientes, incluindo plataformas híbridas e multinuvem." [1]

A abordagem de arquitetura de malha de dados pode simplificar o acesso a dados em uma organização e facilitar o consumo democratizado de dados em escala. Essa abordagem quebra os silos de dados, permitindo novas oportunidades para moldar a gestão de dados, a integração de dados, as visualizações únicas dos clientes e as implementações de IA confiáveis, entre outros casos de uso comuns dos setores.



Como é exclusivamente orientada por metadados, a camada de abstração de uma malha de dados facilita a modelagem, integração e consulta de quaisquer fontes de dados, criação de pipelines de dados e integração de dados em tempo real. Uma malha de dados também simplifica a obtenção de insights de dados por meio de uma melhor observabilidade de dados e qualidade de dados, automatizando tarefas manuais em plataformas de dados usando aprendizado de máquina. Isso melhora a produtividade da engenharia de dados e o time to value para os consumidores de dados.