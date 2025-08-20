O que é latência?

Manter uma rede de baixa latência é importante porque a latência afeta diretamente a produtividade, a colaboração, o desempenho das aplicações e a experiência do usuário.

Quanto maior a latência (e quanto mais lentos forem os tempos de resposta), mais essas áreas sofrem. A baixa latência é especialmente crucial à medida que as empresas buscam a transformação digital e se tornam cada vez mais dependentes de aplicações e serviços baseados em nuvem dentro da Internet das coisas.

Vamos começar com um exemplo óbvio. Se a alta latência da rede causar desempenho inadequado das aplicações ou tempos de carregamento lentos para seus clientes, eles provavelmente buscarão soluções alternativas. Agora, mais do que nunca, usuários individuais e empresariais esperam um desempenho extremamente rápido.

Se sua organização usa aplicações empresariais que dependem de dados em tempo real extraídos de diferentes fontes para fazer recomendações de recursos, a alta latência pode criar ineficiências. Essas ineficiências podem impactar negativamente o desempenho e o valor das aplicações.

Todas as empresas preferem baixa latência. No entanto, em setores e casos de uso que dependem de dados de sensores ou de computação de alto desempenho, como fabricação automatizada, operações remotas habilitadas por vídeo (pense em câmeras usadas em cirurgias), transmissão ao vivo ou negociação de alta frequência, a baixa latência é essencial para o sucesso do empreendimento.

A alta latência também pode causar gastos desnecessários. Digamos que você deseja melhorar o desempenho das aplicações e da rede aumentando ou realocando seus gastos com recursos de computação, armazenamento e rede. Se você não resolver os problemas de latência existentes, pode acabar com uma conta maior sem perceber melhoria no desempenho, produtividade ou satisfação do cliente.