Soluções de IoT

Conecte dados de ativos em tempo real à manutenção, aos fluxos de trabalho e à IA para reduzir o downtime e melhorar o desempenho.
As organizações investem em IoT para ter visibilidade dos ativos, mas o monitoramento por si só não melhora as operações. Sistemas desconectados e decisões demoradas mantêm as equipes em modo reativo. A IBM trata a IoT como infraestrutura operacional. Ela fornece dados confiáveis em tempo real para IA, gerenciamento do desempenho de ativos e fluxos de trabalho para ajudar a melhorar a confiabilidade, reduzir o downtime e otimizar as operações.
Falhas não planejadas interrompem as operações e aumentam os custos. Use dados de IoT conectados aos fluxos de trabalho do IBM® Maximo para passar da manutenção reativa para a preditiva.
A visibilidade limitada dificulta o gerenciamento do desempenho e do risco. Use dados em tempo real e históricos para melhorar a confiabilidade e a segurança.
Sistemas legados tornam a tomada de decisões mais lenta. Integre dados de IoT a plataformas modernas de gerenciamento de ativos e operações para melhorar a eficiência e a coordenação.
A escassez de mão de obra e a perda de conhecimento geram risco. Use insights orientados por IA e dados conectados para apoiar melhores decisões e reduzir o esforço manual.
Dados desconectados limitam a coordenação entre equipes e locais. Tenha visibilidade em escala empresarial sobre ativos, operações e desempenho.
As soluções da IBM conectam dados de IoT diretamente ao gerenciamento de ativos e aos fluxos de trabalho de manutenção. Ao integrar dados em tempo real e insights orientados por IA, você pode ir além do monitoramento para apoiar um melhor desempenho dos ativos e decisões operacionais mais informadas.
Mantenha os equipamentos em funcionamento e os reparos em andamento. Execute a manutenção em um só lugar, use a IA integrada para identificar prioridades e adicione locais e tipos de ativos à medida que você cresce.
Ao aproveitar tecnologias de ponta, como IA, IoT e análise de dados, o Maximo Real Estate and Facilities permite que as equipes tomem decisões informadas, otimizem recursos, reduzam custos e aprimorem os relatórios.
O iPaaS da IBM, desenvolvido com webMethods, oferece os recursos para consolidar dados e requisitos de produção, compartilhar catálogos de produtos e preços com parceiros e clientes, medir emissões ou sincronizar operações da cadeia de suprimentos com cronogramas de produção.
O IBM Aspera mantém os dados em movimento mesmo diante de grandes distâncias, latência, perda de pacotes, escala e infraestrutura híbrida — com a velocidade, a confiabilidade e o controle de que as empresas precisam para se manter à frente.
A IBM Consulting ajuda você a projetar e escalar estratégias de ativos conectados, integrando IoT, IA e gerenciamento do ciclo de vida dos ativos para passar de pilotos a resultados operacionais mensuráveis em toda a empresa.