Soluções de IoT

Conecte dados de ativos em tempo real à manutenção, aos fluxos de trabalho e à IA para reduzir o downtime e melhorar o desempenho.

Veja como a IDC avalia o EAM atual
Pessoa segurando um notebook em um centro de segurança de dados

De ativos conectados a ações informadas

A maioria das plataformas de IoT monitora dados. A IBM ajuda você a decidir o que fazer em seguida.

As organizações investem em IoT para ter visibilidade dos ativos, mas o monitoramento por si só não melhora as operações. Sistemas desconectados e decisões demoradas mantêm as equipes em modo reativo. A IBM trata a IoT como infraestrutura operacional. Ela fornece dados confiáveis em tempo real para IA, gerenciamento do desempenho de ativos e fluxos de trabalho para ajudar a melhorar a confiabilidade, reduzir o downtime e otimizar as operações.

Mulher analisando dados em tempo real em seu computador dentro de um depósito, demonstrando a integração tecnológica na logística.
Leve os dados dos ativos para as operações
Reduza o downtime não planejado

Falhas não planejadas interrompem as operações e aumentam os custos. Use dados de IoT conectados aos fluxos de trabalho do IBM® Maximo para passar da manutenção reativa para a preditiva.
Melhore a confiabilidade e a segurança

A visibilidade limitada dificulta o gerenciamento do desempenho e do risco. Use dados em tempo real e históricos para melhorar a confiabilidade e a segurança.
Modernize sistemas desatualizados

Sistemas legados tornam a tomada de decisões mais lenta. Integre dados de IoT a plataformas modernas de gerenciamento de ativos e operações para melhorar a eficiência e a coordenação.
Resolva lacunas na força de trabalho

A escassez de mão de obra e a perda de conhecimento geram risco. Use insights orientados por IA e dados conectados para apoiar melhores decisões e reduzir o esforço manual.
Tenha visibilidade em toda a empresa

Dados desconectados limitam a coordenação entre equipes e locais. Tenha visibilidade em escala empresarial sobre ativos, operações e desempenho.

Produtos relevantes

As soluções da IBM conectam dados de IoT diretamente ao gerenciamento de ativos e aos fluxos de trabalho de manutenção. Ao integrar dados em tempo real e insights orientados por IA, você pode ir além do monitoramento para apoiar um melhor desempenho dos ativos e decisões operacionais mais informadas.
IBM Maximo Enterprise Asset Management

Mantenha os equipamentos em funcionamento e os reparos em andamento. Execute a manutenção em um só lugar, use a IA integrada para identificar prioridades e adicione locais e tipos de ativos à medida que você cresce.

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Ilustração de gerenciamento de manutenção para o IBM Maximo Application Suite
IBM Maximo Real Estate and Facilities

Ao aproveitar tecnologias de ponta, como IA, IoT e análise de dados, o Maximo Real Estate and Facilities permite que as equipes tomem decisões informadas, otimizem recursos, reduzam custos e aprimorem os relatórios.

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Uma ilustração isométrica de vários edifícios
Integração de IoT do IBM iPaaS

O iPaaS da IBM, desenvolvido com webMethods, oferece os recursos para consolidar dados e requisitos de produção, compartilhar catálogos de produtos e preços com parceiros e clientes, medir emissões ou sincronizar operações da cadeia de suprimentos com cronogramas de produção.

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Uma imagem estática do vídeo de lançamento do IBM webMethods Hybrid Integration representando a arquitetura composta do produto e as funcionalidades de IA que ajudam a unificar a integração de aplicativos, APIs e B2B, e a automação de eventos e MFTs, em uma única experiência.
Gerenciamento de dados de IoT

O IBM Aspera mantém os dados em movimento mesmo diante de grandes distâncias, latência, perda de pacotes, escala e infraestrutura híbrida — com a velocidade, a confiabilidade e o controle de que as empresas precisam para se manter à frente.

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Ilustração isométrica do leadspace de entrega de dados do Aspera

Serviços relevantes

A IBM Consulting ajuda você a projetar e escalar estratégias de ativos conectados, integrando IoT, IA e gerenciamento do ciclo de vida dos ativos para passar de pilotos a resultados operacionais mensuráveis em toda a empresa.

IBM Consulting para operações
Três empresários trabalhando juntos em frente a uma tela de computador

Recursos

Trabalhador hispânico verificando tanques
Use IoT e IA para manutenção preditiva
Quatro colegas colaborando em um projeto, analisando dados em um notebook e discutindo estratégias em um espaço de escritório moderno e iluminado
Saiba mais sobre soluções de automação de TI
Pessoa trabalhando em um notebook e programando em um escritório em casa.
Explore recursos para desenvolvedores para criar valor por meio de dispositivos interconectados
Close de engenheiro trabalhando em computador em um data center com o IBM z16.
Saiba mais sobre gerenciamento de dados e IoT
Dê o próximo passo

Explore como a IBM ajuda a resolver a necessidade de ir além do monitoramento de IoT, transformando dados de ativos em tempo real em resultados acionáveis de manutenção, confiabilidade e desempenho em todo o ciclo de vida dos ativos.

  1. Veja como a IDC avalia o EAM atual