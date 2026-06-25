Soluções de IoT

As organizações investem em IoT para ter visibilidade dos ativos, mas o monitoramento por si só não melhora as operações. Sistemas desconectados e decisões demoradas mantêm as equipes em modo reativo. A IBM trata a IoT como infraestrutura operacional. Ela fornece dados confiáveis em tempo real para IA, gerenciamento do desempenho de ativos e fluxos de trabalho para ajudar a melhorar a confiabilidade, reduzir o downtime e otimizar as operações.