O que é CDN (Content Delivery Network)?

CDN é uma rede de entrega de conteúdo, que usa servidores conectados em diferentes localidades para armazenar cópias de um mesmo conteúdo. A CDN permite um desempenho mais rápido da web e facilita a entrega de conteúdo dinâmico, pois os dados e conteúdos estarão armazenados mais perto do usuário final.
Cada servidor da CDN está localizado no que é chamado de "borda da rede" – mais próximo dos usuários do que o servidor host, que é onde o site se origina. Por esse motivo, os servidores CDN costumam ser chamados de "servidores de borda". Cada servidor armazena ou armazena em cache cópias de um subconjunto do conteúdo da Web – arquivos HTML, imagens, áudio, vídeo, aplicativos – do servidor host.
As organizações normalmente compram serviços de CDN de provedores de CDN, que mantêm suas próprias redes de servidores.
Para uma visão mais detalhada da computação em cloud e das redes de borda, leia as postagens do blog Cloud at the Edge e Rounding out the Edges.
Ao reduzir a distância entre esse conteúdo e os usuários, as CDNs fornecem tempos de carregamento mais rápidos, consumo de largura de banda reduzido e muitos outros benefícios para editores da web:
Melhor conectividade e escalabilidade para editores da Web: uma rede de entrega de conteúdo fornece aos usuários do site tempos de carregamento de conteúdo mais rápidos. Para editores da web, isso equivale a mais exibições de página, picos de tráfego, maior envolvimento do cliente e menos abandono do site.
Consumo de largura de banda reduzido: os hosts da Web cobram das organizações pelos dados transferidos do servidor de origem. Ao armazenar cópias de conteúdo mais próximas dos usuários, uma CDN permite menos transferências de dados do servidor de origem, reduzindo o consumo de largura de banda e os custos de uma organização.
Latência reduzida: latência refere-se ao atraso entre o momento em que os dados são solicitados de um sistema e quando o sistema realmente começa a enviá-los em resposta. Uma distância maior entre um usuário que solicita conteúdo da Web e o servidor que o entrega pode resultar em maior latência.
Como os servidores de rede de entrega de conteúdo armazenam caches de conteúdo da Web mais próximos de seus usuários, eles podem reduzir a latência e melhorar o desempenho.
Melhor resposta a picos de tráfego: uma campanha de marketing bem-sucedida, uma oferta por tempo limitado, um vídeo que se tornou viral – esses tipos de eventos podem criar um aumento súbito (antecipado ou imprevisto) na demanda de conteúdo.
As redes de entrega de conteúdo usam o balanceamento de carga para distribuir essa demanda entre os servidores para evitar a sobrecarga de qualquer servidor único. O balanceamento de carga também ajuda a evitar que picos ou aumentos na demanda afetem o desempenho do site.
Suporte de infraestrutura terceirizada: ao contar com uma CDN, uma organização não precisa gastar tempo, capital humano ou dinheiro construindo e mantendo sua própria rede de servidores distribuídos geograficamente.
Segurança aprimorada: as redes de entrega de conteúdo empregam ferramentas analíticas e de automação que podem revelar ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), ataques man-in-the-middle, problemas de firewall e outros.
Maior satisfação do usuário: tempos de carregamento lentos e problemas com reprodução de mídia e capacidade de resposta do aplicativo estão entre os principais motivos pelos quais os usuários abandonam e/ou evitam sites.
Trabalhar com uma rede de entrega de conteúdo pode prevenir ou reduzir alguns desses problemas de desempenho, tornando mais provável que os consumidores de conteúdo fiquem satisfeitos com suas interações no site.
Entrega de conteúdo aprimorada: as CDNs não apenas entregam conteúdo mais rapidamente, mas também melhoram a qualidade do conteúdo entregue.
A reprodução de vídeo, chamadas de vídeo e streaming de vídeo em tempo real podem ser prejudicados pela transmissão lenta, o que pode resultar em instabilidade. Buffering, baixa qualidade de imagem e som e transmissões incompletas também afetam a entrega de conteúdo de vídeo e áudio. As redes de entrega de conteúdo ajudam encurtando a distância entre o conteúdo e o usuário e equilibrando a carga do tráfego para evitar roteadores ou servidores sobrecarregados.
Comércio eletrônico mais rápido: os consumidores de comércio eletrônico têm grandes expectativas em relação às experiências de compras on-line.
Eles esperam tempos rápidos de carregamento de imagens de produtos, aprovações rápidas de métodos de pagamento e transações fáceis em qualquer dispositivo móvel ou desktop. As redes de distribuição de conteúdo ajudam os varejistas B2C e B2B a fornecer conteúdo e aplicativos de comércio eletrônico rapidamente durante os períodos de pico de tráfego.
Conforme observado anteriormente, uma CDN funciona ajudando um editor da Web a fornecer desempenho mais rápido e de alta qualidade para os usuários por meio da distribuição de conteúdo de servidores mais próximos a eles do que o servidor de origem do site.
Por exemplo, suponha que seu site esteja localizado no Reino Unido (RU). Se alguém dos Estados Unidos (EUA) acessar seu site, a CDN atenderá esse usuário de um servidor de borda nos EUA, mais próximo do usuário, em vez de seu servidor de origem com sede no Reino Unido para a página da web. O resultado é um carregamento mais rápido de conteúdo e desempenho de aplicativos da Web, além de uma experiência de usuário aprimorada.
Mais da metade de todo o tráfego da Web é servido por redes de entrega de conteúdo, e essa porcentagem continua a crescer à medida que as empresas expandem seu alcance global e oferecem tipos de conteúdo mais variados. As CDNs também distribuem cargas de tráfego para que nenhum servidor seja sobrecarregado com solicitações de tráfego. Empresas de jogos, criadores de aplicativos em cloud, transmissão ao vivo de mídia sob demanda e outros serviços de mídia, sites de comércio eletrônico com alcance global – à medida que as necessidades de consumo digital aumentam, os proprietários de conteúdo contam com CDNs para atender melhor seus usuários.
Uma CDN oferece principalmente entrega de conteúdo da Web aprimorada, mas os provedores de CDN oferecem serviços adicionais que complementam a exibição de conteúdo.
As CDNs podem fornecer proteção DDOS para datacenters e sites.
Num ataque DDoS, os atacantes tentam sobrecarregar os servidores DNS de um domínio com mais tráfego do que conseguem gerir, com o objetivo de interromper ou degradar o serviço. As CDNs usam análise e automação para monitorar esses ataques e responder limitando as taxas de solicitação (o número de solicitações de informações que um HTTP pode fazer em um período de tempo especificado).
Em um ataque man in the middle (MITM), o invasor tenta interceptar ou alterar a comunicação entre o servidor de origem, os servidores CDN e os usuários do site. Os ataques MITM podem ocorrer em vários locais em uma rede, mas as CDNs ajudam a atenuar os ataques MITM adotando os protocolos Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS) para proteger as comunicações entre a CDN e o servidor de origem do site, bem como entre a CDN e o ISP.
Se você trabalha com uma rede de entrega de conteúdo, provavelmente compartilhará a funcionalidade de rede com outros clientes CDN. No entanto, algumas CDNs agora oferecem CDNs privadas, que fornecem ao cliente seus próprios recursos de CDN dedicados. Uma CDN privada pode atrair uma organização que tenha necessidades de segurança rígidas ou requisitos geográficos específicos, ou que simplesmente queira seus próprios servidores de borda dedicados altamente disponíveis e que não sofram problemas de latência.
As redes de entrega de conteúdo podem oferecer análises em tempo real para monitorar o tráfego do site e coletar métricas sobre os visitantes de um site. O objetivo é rastrear o comportamento do usuário. Com essas informações, os criadores de sites e aplicativos da web podem otimizar o conteúdo para os usuários, melhorar o serviço do site e direcionar os esforços de marketing para usuários específicos.
Todo provedor de rede entrega de conteúdo mantém sua própria estrutura de precificação. A maioria cobra uma taxa mensal baseada em gigabytes de dados transferidos dos servidores de borda para os usuários. As taxas variam de acordo com o destino (a região onde o conteúdo em cache é hospedado e acessado pelos usuários). Os provedores também têm diferentes políticas de armazenamento; alguns cobram taxas de armazenamento, enquanto outros não.
Os principais provedores de CDN publicam preços em seus sites. Para a maioria dos provedores, a taxa por gigabyte diminui à medida que o total de gigabytes de dados transferidos aumenta. Os principais provedores de CDN também cobram de seus clientes apenas pela largura de banda usada a cada mês, para que o faturamento reflita o uso real do serviço.
Vários provedores chegam oferecer níveis de serviço sem custo. O que está incluído nesse nível de serviço gratuito varia muito de acordo com o provedor. Os níveis de serviço gratuitos e pagos vêm com acordos de nível de serviço (SLAs) específicos. Os principais provedores de CDN tendem a oferecer 99,9% de tempo de atividade aos clientes.
Antes de escolher um provedor de CDN, entenda sua estrutura de preços e SLAs. Como a maioria dos provedores cobra com base na largura de banda real usada, estime o uso antes de escolher um serviço para ter uma ideia geral de quais serão os custos mensais. Existem calculadoras de preços de CDN on-line que ajudam você a comparar preços entre os principais provedores com base em estimativas de largura de banda e uso de largura de banda por região geográfica.
Nem todo publicador de site precisa de uma CDN. O site de um distrito escolar local, por exemplo, pode não precisar de uma CDN porque a maioria dos usuários acessará o site de um local próximo.
Mas se você tiver um site rico em mídia, um grupo de usuários geograficamente disperso ou conteúdo de missão crítica que exija entrega rápida, uma CDN poderá ser sua melhor opção.
A proliferação de provedores de rede de entrega de conteúdo foi estimulada por um aumento nos tipos de conteúdo e dispositivos usados para acessar esse conteúdo. Os principais provedores incluem o seguinte:
Ao escolher um provedor de CDN, considere o tamanho e a distribuição de sua rede, quão bem seus locais de servidor (chamados de pontos de presença ou PoPs) são mapeados para os locais dos usuários do site, disponibilidade de suporte ao cliente, preços e acordos de nível de serviço (SLAs). Além disso, considere se o provedor oferece serviços adicionais que seriam úteis para sua organização, como segurança adicional e serviços analíticos.
Hospedagem de rede de entrega de conteúdo descreve os servidores em rede de um provedor de CDN que hospeda conteúdo da Web selecionado de um site. Embora a hospedagem de sites geralmente se refira a apenas um servidor, a hospedagem de CDN inclui muitos servidores conectados em rede.
A hospedagem de CDN aumenta a hospedagem de sites armazenando conteúdo em cache em servidores de rede que estão geograficamente mais próximos dos usuários do site. Isso difere de um servidor da Web, que hospeda seu site completo no servidor de origem. A hospedagem de CDN pode, portanto, entregar conteúdo aos usuários mais rapidamente do que o servidor de origem do site.
Nem toda organização pode justificar o custo de trabalhar com uma rede de entrega de conteúdo. CDNs de software livre fornecem uma opção menos dispendiosa, embora mais demorada e trabalhosa.
Com CDNs de software livre, é possível vincular a bibliotecas de conteúdo, como estruturas CSS ou JavaScript. As CDNs de software livre hospedam elementos da infraestrutura do site em servidores de CDN. Os gerentes de conteúdo do site podem acessar esse conteúdo gratuitamente.
CDNs de software livre não hospedam o conteúdo original do seu site. No entanto, eles podem melhorar a entrega de conteúdo, movendo elementos estruturais comuns da web usados por seu site para mais perto de seus usuários.
Para operadores de sites com necessidades robustas de armazenamento de conteúdo, os provedores de rede de entrega de conteúdo oferecem clusters de armazenamento que se integram à sua rede de servidores de borda. Os operadores de sites podem querer esse recurso de armazenamento se atenderem grandes arquivos estáticos, como vídeos ou arquivos de instalação.
Ao armazenar esses arquivos mais perto do usuário, o armazenamento de CDN oferece melhor serviço e downloads mais rápidos. Essas opções de armazenamento também aliviam a carga de tráfego no servidor de origem, diminuindo as solicitações de carga e roteando essas solicitações para servidores de borda de CDN.
Saiba mais sobre como você pode aproveitar o armazenamento de objetos em cloud em todas as ofertas de CDN IBM.
Evite congestionamentos de tráfego de rede e diminua a latência mantendo seus dados mais próximos de seus usuários com a rede de entrega de conteúdo da Akamai na IBM Cloud®.
Obtenha proteção DDoS, balanceamento de carga global e um conjunto de recursos de segurança, confiabilidade e desempenho.
Seus usuários esperam tempos de carregamento rápidos para seus aplicativos da web. Mas a entrega de conteúdo pode ser lenta e inconsistente. A IBM Content Delivery Network fornece cache de conteúdo na rede Akamai, para que o conteúdo seja entregue em velocidade recorde. Ofereça conteúdo dinâmico não armazenado em cache com desempenho otimizado e escale automaticamente seu serviço com precificação para pré-pago.