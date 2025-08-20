O que é CDN (Content Delivery Network)?

Ao reduzir a distância entre esse conteúdo e os usuários, as CDNs fornecem tempos de carregamento mais rápidos, consumo de largura de banda reduzido e muitos outros benefícios para editores da web:

Melhor conectividade e escalabilidade para editores da Web: uma rede de entrega de conteúdo fornece aos usuários do site tempos de carregamento de conteúdo mais rápidos. Para editores da web, isso equivale a mais exibições de página, picos de tráfego, maior envolvimento do cliente e menos abandono do site.



Consumo de largura de banda reduzido: os hosts da Web cobram das organizações pelos dados transferidos do servidor de origem. Ao armazenar cópias de conteúdo mais próximas dos usuários, uma CDN permite menos transferências de dados do servidor de origem, reduzindo o consumo de largura de banda e os custos de uma organização.

Latência reduzida: latência refere-se ao atraso entre o momento em que os dados são solicitados de um sistema e quando o sistema realmente começa a enviá-los em resposta. Uma distância maior entre um usuário que solicita conteúdo da Web e o servidor que o entrega pode resultar em maior latência.

Como os servidores de rede de entrega de conteúdo armazenam caches de conteúdo da Web mais próximos de seus usuários, eles podem reduzir a latência e melhorar o desempenho.

Melhor resposta a picos de tráfego: uma campanha de marketing bem-sucedida, uma oferta por tempo limitado, um vídeo que se tornou viral – esses tipos de eventos podem criar um aumento súbito (antecipado ou imprevisto) na demanda de conteúdo.

As redes de entrega de conteúdo usam o balanceamento de carga para distribuir essa demanda entre os servidores para evitar a sobrecarga de qualquer servidor único. O balanceamento de carga também ajuda a evitar que picos ou aumentos na demanda afetem o desempenho do site.

Suporte de infraestrutura terceirizada: ao contar com uma CDN, uma organização não precisa gastar tempo, capital humano ou dinheiro construindo e mantendo sua própria rede de servidores distribuídos geograficamente.

Segurança aprimorada: as redes de entrega de conteúdo empregam ferramentas analíticas e de automação que podem revelar ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), ataques man-in-the-middle, problemas de firewall e outros.

Maior satisfação do usuário: tempos de carregamento lentos e problemas com reprodução de mídia e capacidade de resposta do aplicativo estão entre os principais motivos pelos quais os usuários abandonam e/ou evitam sites.

Trabalhar com uma rede de entrega de conteúdo pode prevenir ou reduzir alguns desses problemas de desempenho, tornando mais provável que os consumidores de conteúdo fiquem satisfeitos com suas interações no site.

Entrega de conteúdo aprimorada: as CDNs não apenas entregam conteúdo mais rapidamente, mas também melhoram a qualidade do conteúdo entregue.

A reprodução de vídeo, chamadas de vídeo e streaming de vídeo em tempo real podem ser prejudicados pela transmissão lenta, o que pode resultar em instabilidade. Buffering, baixa qualidade de imagem e som e transmissões incompletas também afetam a entrega de conteúdo de vídeo e áudio. As redes de entrega de conteúdo ajudam encurtando a distância entre o conteúdo e o usuário e equilibrando a carga do tráfego para evitar roteadores ou servidores sobrecarregados.

Comércio eletrônico mais rápido: os consumidores de comércio eletrônico têm grandes expectativas em relação às experiências de compras on-line.

Eles esperam tempos rápidos de carregamento de imagens de produtos, aprovações rápidas de métodos de pagamento e transações fáceis em qualquer dispositivo móvel ou desktop. As redes de distribuição de conteúdo ajudam os varejistas B2C e B2B a fornecer conteúdo e aplicativos de comércio eletrônico rapidamente durante os períodos de pico de tráfego.