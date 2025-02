O que é hospedagem na web?

Os sites são criados com o uso de arquivos, código, imagens e aplicações, todos os quais precisam ser armazenados em servidores. Os provedores de hospedagem na web disponibilizam, configuram e mantêm servidores físicos ou virtual servers que armazenam todos os recursos necessários para criar e executar um site, além de outras funcionalidades.

Pessoas físicas, pequenas empresas, startups, grandes corporações e organizações governamentais utilizam plataformas de hospedagem na web. Os provedores de hospedagem na web geralmente oferecem funcionalidades como armazenamento escalável, computação e largura de banda, protocolos de segurança, backups, suporte técnico e outras opções personalizáveis para atender às necessidades dos usuários. Alguns provedores também oferecem serviços como registro e configuração de DNS ou acesso a uma rede de distribuição de conteúdo (CDN).

É comum que as plataformas de hospedagem na web ofereçam vários tipos de pacotes de hospedagem com níveis de serviço diferentes de acordo com as necessidades do cliente. O custo total é determinado por vários fatores, como:





A quantidade de espaço de armazenamento e capacidade de computação alocadas para a organização





O grau em que o site compartilha recursos de computação com outros sites ou é isolado do impacto de outros sites que compartilham os mesmos recursos





Os recursos e serviços adicionais oferecidos (por exemplo, o número de caixas de entrada de e-mail incluídas no nome de domínio e os recursos para blogs)





O grau de controle e flexibilidade oferecidos (por exemplo, qual sistema operacional (SO) e sistema de gerenciamento de conteúdo são usados ou se existe compatibilidade com aplicações da web especiais)





Até que ponto a organização gerencia o site ou o provedor de serviços o gerencia

Por exemplo, uma organização pode optar por uma abordagem inteiramente independente e manter com suas equipes internas a criação, o gerenciamento da configuração e a manutenção dos sites, alugando apenas o espaço do servidor necessário para hospedar arquivos e aplicações do site. Essas organizações podem optar por solicitar acesso root para poderem fazer alterações no nível do sistema e na configuração. Ou uma organização pode escolher uma abordagem de serviço completo que inclui a criação, o design e o gerenciamento do marketing digital, servidor de e-mail, otimização de mecanismos de busca (SEO) e segurança de um site, além da hospedagem.