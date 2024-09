Com base no conceito de "ocupação", a analogia mais comum em relação às diferenças entre hospedagem compartilhada, VPS e dedicada são as diferenças entre tipos de hospedagem efetiva:

A hospedagem compartilhada é semelhante a um apartamento residencial, no qual locatários compartilham serviços como estacionamento, lavanderia, piscina, etc.

Hospedagem compartilhada



A hospedagem compartilhada é a forma mais básica e com custo reduzido de hospedagem. Na hospedagem compartilhada, os recursos de uma máquina física são disponibilizados a todos os locatários em proporções iguais. A hospedagem compartilhada é ideal para websites pessoais básicos e aplicativos da web com pouco tráfego, poucos requisitos técnicos, e desempenho ou requisitos de segurança limitados.

Em um modelo de hospedagem compartilhada, uma vez que uma quantia limitada da capacidade de um servidor individual é alocada a todos os locatários, os provedores não permitem que websites sejam escalados além dos limites do plano. No entanto, a hospedagem compartilhada é o modelo mais suscetível ao fenômeno de "vizinho barulhento", em que determinados aplicativos de locatários consomem inesperadamente mais do que sua quota de recursos, causando problemas de desempenho para outros locatários. (Para obter mais informações sobre hospedagem compartilhada, veja "O que é hospedagem na cloud?" e "Hospedagem na web: uma introdução."



Hospedagem dedicada



Diferentemente da hospedagem compartilhada e VPS, a hospedagem dedicada oferece aos usuários acesso a todos os recursos de hardware de um determinado servidor. A hospedagem dedicada oferece os maiores níveis de isolamento, segurança, desempenho e controle em comparação com a hospedagem VPS e compartilhada.

A hospedagem dedicada também é a mais cara dos três modelos devido ao nível de recursos de hardware alocados para um único cliente. Ela também é um pouco mais complicada de ajustar a escala do que a hospedagem VPS porque tal ajuste requer que o provedor configure e forneça novos recursos físicos de hardware.

O termo "servidores bare metal" é por vezes utilizado de forma intercambiável com "servidores dedicados", mas os provedores que oferecem bare metal geralmente oferecem características mais semelhantes àquelas da cloud em seus servidores dedicados, como fornecimento em minutos (vs. em horas), faturamento em incrementos horários (vs. mensais) e o fornecimento de hardware de ponta, incluindo unidades de processamento gráfico (GPUs). (Consulte o "O que é bare metal server?" para uma análise completa sobre as duas opções).

Hospedagem VPS





Conforme já observado, a hospedagem VPS é considerada uma opção premium quando comparada à hospedagem compartilhada. No caso de hospedagem VPS, os recursos compartilhados são disponibilizados a um usuário que tem maior controle sobre as especificações do sistema, e os sistemas operacionais convidados e a pilha geral de software quando comparados à hospedagem compartilhada.

É importante observar que embora a hospedagem VPS exista entre a hospedagem compartilhada e a hospedagem dedicada em termos de controle, preço e simplicidade, ela é a mais escalável dos três modelos, além de ser o parente mais próximo das VMs e dos servidores virtuais oferecidos pela maioria dos provedores da cloud pública.