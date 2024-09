O que é Docker?

O Docker usa uma arquitetura cliente/servidor. A seguir encontra-se um detalhamento dos principais componentes associados ao Docker, juntamente com com outros termos e ferramentas do Docker.

Host do Docker: um host do Docker é uma máquina física ou virtual que executa o Linux (ou outro SO compatível com o Docker-Engine).

Docker Engine: o Docker Engine é uma aplicação cliente/servidor que consiste no daemon do Docker, uma API do Docker que interage com o daemon e uma interface de linha de comando (CLI) que se comunica com o daemon.

Daemon do Docker: o daemon do Docker é um serviço que cria e gerencia imagens do Docker usando os comandos do cliente. Essencialmente, o daemon do Docker serve como o centro de controle para a implementação do Docker.

Cliente do Docker: o cliente do Docker fornece a CLI que acessa a API do Docker (uma API REST) para se comunicar com o daemon do Docker por meio de soquetes Unix ou de uma interface de rede. O cliente pode ser conectado a um daemon remotamente, ou um desenvolvedor pode executar o daemon e o cliente no mesmo sistema de computador.

Objetos do Docker: os objetos do Docker são componentes de uma implementação do Docker que ajudam a empacotar e distribuir aplicações. Eles incluem imagens, contêineres, redes, volumes, plug-ins e muito mais.



Contêineres do Docker : os contêineres do Docker são instâncias ativas e em execução de imagens do Docker. Enquanto as imagens do Docker são arquivos somente leitura, os contêineres são conteúdos executáveis e efêmeros. Os usuários podem interagir com eles, e os administradores podem ajustar suas configurações e condições usando comandos do Docker.

Imagens do Docker: as imagens do Docker contêm código fonte executável da aplicação e todas as ferramentas, bibliotecas e dependências de que o código da aplicação precisa para ser executado como um contêiner. Quando um desenvolvedor executa a imagem do Docker, ela se torna uma instância (ou várias instâncias) do contêiner.

É possível criar imagens do Docker do zero, mas a maioria dos desenvolvedores as extrai de repositórios comuns. Os desenvolvedores podem criar várias imagens do Docker a partir de uma única imagem de base e compartilharão os pontos em comum de sua stack.

As imagens do Docker são compostas por camadas, e cada camada corresponde a uma versão da imagem. Sempre que um desenvolvedor faz alterações na imagem, uma nova camada superior é criada, substituindo a camada superior anterior como a versão atual da imagem. Camadas anteriores são salvas para reversões ou para serem reutilizadas em outros projetos.

Cada vez que um contêiner é criado a partir de uma imagem do Docker, outra nova camada (chamada camada do contêiner) é criada. As alterações feitas no contêiner, como adicionar ou excluir arquivos, são salvas na camada do contêiner, e essas alterações só existem enquanto o contêiner está em execução.

Esse processo iterativo de criação de imagens aumenta a eficiência geral, já que várias instâncias de contêineres ao vivo podem ser executadas a partir de uma única imagem base. Quando o fazem, usam uma stack comum.

Docker build: o Docker build é um comando que possui ferramentas e recursos para criar imagens do Docker.

Dockerfile: todo contêiner do Docker começa com um arquivo de texto simples contendo instruções sobre como construir a imagem do contêiner do Docker. O Dockerfile automatiza o processo de criação de imagens do Docker. É essencialmente uma lista de instruções CLI que o Docker Engine executará para montar a imagem. A lista de comandos do Docker é vasta, mas padronizada: as operações do Docker funcionam da mesma forma, independentemente dos conteúdos, da infraestrutura ou de outras variáveis de ambiente.

Documentação do Docker: a documentação do Docker, ou docs do Docker, refere-se à biblioteca oficial de recursos, manuais e guias do Docker para criar aplicações conteinerizadas.

Docker Hub: o Docker Hub6 é o repositório público de imagens do Docker, que se autodenomina a maior biblioteca e comunidade do mundo para imagens de contêineres7. Ele contém mais de 100.000 imagens de contêineres provenientes de fornecedores de software comerciais, projetos de código aberto e desenvolvedores individuais. O Docker Hub inclui imagens produzidas pela Docker, Inc., imagens certificadas pertencentes ao Docker Trusted Registry e milhares de outras imagens.

Todos os usuários do Docker Hub podem compartilhar suas imagens à vontade. Eles também podem fazer download de imagens base predefinidas do Docker filesystem como ponto de partida para qualquer projeto de conteinerização.

Existem outros repositórios de imagens, incluindo o GitHub8. O GitHub é um serviço de hospedagem de repositórios bem conhecido por suas ferramentas de desenvolvimento de aplicações e como uma plataforma que promove a colaboração e a comunicação. Os usuários do Docker Hub podem criar um repositório (repo) que pode conter muitas imagens. O repositório pode ser público ou privado e vinculado a contas do GitHub ou BitBucket.

Docker Desktop: o Docker Desktop é uma aplicação para Mac ou Windows que inclui o Docker Engine, cliente Docker CLI, Docker Compose, Kubernetes e outros. Ele também fornece acesso ao Docker Hub.

Registro do Docker: um registro do Docker é um sistema de armazenamento e distribuição escalável e de código aberto para imagens do Docker. Ele permite que os desenvolvedores rastreiem versões de imagens em repositórios usando marcação para identificação. Esse rastreamento e identificação são realizados usando o Git, uma ferramenta de controle de versões.

Plug-ins do Docker: os desenvolvedores usam plug-ins para tornar o Docker Engine ainda mais funcional. Vários plug-ins do Docker compatíveis com autorização, volume e rede estão incluídos no sistema de plug-in do Docker Engine; plug-ins de terceiros também podem ser carregados.

Extensões do Docker: as extensões do Docker permitem que os desenvolvedores usem ferramentas de terceiros no Docker Desktop para estender suas funções. As extensões para ferramentas de desenvolvedor incluem desenvolvimento de aplicativos Kubernetes, segurança, observabilidade e muito mais.

Docker Compose: os desenvolvedores podem usar o Docker Compose para gerenciar aplicações multicontêineres, onde todos os contêineres são executados no mesmo host do Docker. O Docker Compose cria um arquivo YAML (.YML) que especifica quais serviços estão incluídos na aplicação e pode implementar e executar contêineres com um único comando. Como a sintaxe YAML é indiferente em relação à linguagem, arquivos YAML podem ser usados em programas desenvolvidos em Java, Python, Ruby e muitas outras linguagens.

Os desenvolvedores também podem usar o Docker Compose para definir volumes persistentes para armazenamento, especificar nós base e documentar e configurar dependências de serviços.