O que é DevSecOps?

Os dois principais benefícios do DevSecOps são velocidade e segurança. Portanto, as equipes de desenvolvimento fornecem código melhor e mais seguro de forma mais rápida e barata.

"O objetivo e a intenção do DevSecOps é desenvolver a mentalidade de que todos são responsáveis pela segurança, com o objetivo de distribuir com segurança as decisões de segurança em velocidade e escala para aqueles que mantêm o mais alto nível de contexto, sem sacrificar a segurança necessária", descreve Shannon Lietz, coautor do "DevSecOps Manifesto".

Entrega de software rápida e econômica



Quando o software é desenvolvido em um ambiente que não é de DevSecOps, problemas de segurança podem levar a grandes atrasos. Corrigir o código e os problemas de segurança pode ser demorado e caro. A entrega rápida e segura do DevSecOps economiza tempo e reduz custos ao minimizar a necessidade de repetir um processo para lidar com problemas de segurança após o fato.

Esse processo se torna mais eficiente e econômico, pois a segurança integrada elimina revisões duplicadas e reconstruções desnecessárias, resultando em um código mais seguro.

Segurança aprimorada e proativa



O DevSecOps introduz processos de cibersegurança desde o início do ciclo de desenvolvimento. Durante todo o ciclo de desenvolvimento, o código é revisado, auditado, verificado e testado quanto a problemas de segurança. Esses problemas são tratados assim que são identificados. Os problemas de segurança são corrigidos antes que dependências adicionais sejam introduzidas. Os problemas de segurança ficam mais baratos de corrigir quando a tecnologia de proteção é identificada e implementada no início do ciclo.

Além disso, uma melhor colaboração entre as equipes de desenvolvimento, segurança e operações melhora a resposta de uma organização a incidentes e problemas quando eles ocorrem. As práticas de DevSecOps reduzem o tempo para corrigir vulnerabilidades e liberam as equipes de segurança para se concentrar em trabalhos de maior valor. Essas práticas também garantem e simplificam a conformidade, evitando que projetos de desenvolvimento de aplicações tenham que ser adaptados por questões de segurança.

Aplicação acelerada de patches em vulnerabilidades de segurança



Um dos principais benefícios do DevSecOps é a rapidez com que ele gerencia vulnerabilidades de segurança recém-identificadas. Como o DevSecOps integra a verificação de vulnerabilidades e a correção no ciclo de lançamento, a capacidade de identificar e corrigir vulnerabilidades e exposições comuns (CVE) é diminuída. Esse recurso limita a janela que um agente de ameaça tem para aproveitar as vulnerabilidades em sistemas de produção voltados para o público.

Automação compatível com o desenvolvimento moderno



Os testes de cibersegurança podem ser integrados a um pacote de testes automatizados para equipes de operações se uma organização usar um pipeline de integração contínua/entrega contínua para enviar seu software.

A automação das verificações de segurança depende fortemente do projeto e das metas organizacionais. Testes automatizados podem garantir que as dependências de software incorporadas estejam em níveis de patches apropriados e confirmar se o software é aprovado no teste da unidade de segurança. Além disso, podem testar e proteger o código com análise estática e dinâmica antes que a atualização final seja promovida para produção.

Um processo repetível e adaptável



À medida que as organizações amadurecem, suas posturas de segurança também amadurecem. O DevSecOps se presta a processos repetíveis e adaptáveis. O DevSecOps garante que a segurança seja aplicada de forma consistente em todo o ambiente, à medida que o ambiente muda e se adapta aos novos requisitos. Uma implementação madura do DevSecOps terá uma automação sólida, gerenciamento de configuração, orquestração, contêineres, infraestrutura imutável e até mesmo ambientes de computação serverless.