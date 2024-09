O que são microsserviços?

Embora qualquer ferramenta ou linguagem moderna possa ser usada em uma arquitetura de microsserviços, há um variedade de ferramentas importantes que se tornaram essenciais e praticamente definitivas para os microsserviços:

Contêineres, Docker e Kubernetes

Uma das principais características de um microsserviço é que geralmente é bem pequeno. Não existe um volume específico de código que determine se algo é ou não um microsserviço, mas "micro" está lá no nome.

Quando oDocker iniciou a era do contêiner moderno em 2013, também introduziu um modelo de computação que se tornaria muito associado aos microsserviços. Como os contêineres individuais não têm a sobrecarga do próprio sistema operacional, são menores e mais leves do que as máquinas virtuais tradicionais e podem girar para cima e para baixo mais rapidamente, são ideais para os serviços menores e mais leves encontrados nas arquiteturas de microsserviços.

Com a proliferação de serviços e contêineres, orquestrar e gerenciar grandes grupos de contêineres rapidamente tornou-se um dos maiores desafios. O Kubernetes, uma plataforma de software livre para a orquestração de contêineres, surgiu como uma das soluções de orquestração mais populares porque é muito eficaz.

Gateways de API

Os microsserviços muitas vezes se comunicam por meio de APIs, especialmente para estabelecer o estado inicial. Embora os clientes e serviços possam se comunicar diretamente, os gateways de API consistem muitas vezes em uma camada intermediária útil, especialmente à medida que o número de serviços em um aplicativo cresce ao longo do tempo. Um gateway de API atua como um proxy reverso para os clientes, roteando as solicitações e as distribuindo entre diversos serviços para fornecer segurança e autenticação adicionais.

Há diversas tecnologias para a implementação de gateways de API, incluindo plataformas de gerenciamento de API, mas quando a arquitetura de microsserviços está sendo implementada com contêineres e com o Kubernetes, o gateway é normalmente implementado com o Ingress ou, mais recentemente, com o Istio.

Sistema de mensagens e fluxos de eventos

Embora a melhor prática seja desenvolver serviços sem estado, o estado ainda existe e os serviços precisam estar atentos a ele. E embora uma chamada de API seja muitas vezes eficaz para estabelecer inicialmente o estado de um determinado serviço, ela não é particularmente eficaz para manter-se atualizado sobre ele. Uma pergunta constante, a abordagem "já chegamos aonde gostaríamos?" para manter os serviços atual simplesmente não é prática.

Em vez disso, é preciso acoplar chamadas de API de estabelecimento de estado com sistemas de mensagens ou fluxos de eventos para que os serviços possam transmitir as mudanças de estado e outras partes interessadas possam ouvir essas mudanças e fazer os ajustes necessários. Esta tarefa pode ser mais bem executada por um broker de mensagens de propósito geral, mas há casos nos quais uma plataforma de fluxos de eventos, como o Apache Kafka, é mais adequada. Ao combinar os microsserviços com a arquitetura orientada a eventos, os desenvolvedores podem criar sistemas distribuídos, altamente escaláveis, tolerantes a falhas e extensíveis que são capazes de consumir e processar quantidades enormes de eventos ou informações em tempo real.

Serverless

As arquiteturas serverless utilizam alguns dos padrões de cloud e de microsserviços em sua conclusão lógica. Nesse caso, a unidade de execução não é só um pequeno serviço, mas uma função, que muitas vezes pode ter poucas linhas de código. As diferenças entre uma função serverless e um microsserviço não são muito claras, mas as funções são consideradas ainda menores do que um microsserviço.

Tanto as arquiteturas serverless e as plataformas de função como serviço (FaaS) quanto os microsserviços tem como objetivo criar unidades menores de implementação e ajustar precisamente a escala de acordo com a demanda.