A arquitetura orientada a serviços (SOA) é uma abordagem de toda a empresa para o desenvolvimento de software de componentes de aplicação que aproveite componentes de software ou serviços reutilizáveis. Na arquitetura de software SOA, cada serviço é composto pelo código e pelas integrações de dados necessárias para executar uma função de negócios específica, por exemplo, verificar o crédito de um cliente, entrar em um site ou processar uma aplicação de hipoteca.

As interfaces de serviço fornecem um acoplamento solto, o que significa que podem ser chamadas com pouco ou nenhum conhecimento de como a integração é implementada abaixo. Devido a esse acoplamento frouxo e à forma como os serviços são publicados, as equipes de desenvolvimento podem economizar tempo reutilizando componentes em outras aplicações em toda a empresa. Isso é tanto um benefício quanto um risco. Como resultado do acesso compartilhado ao barramento de serviços empresariais (ESB), se surgirem problemas, eles também poderão afetar os outros serviços conectados.

Os dados de XML são um ingrediente essencial para soluções baseadas na arquitetura SOA. As aplicações SOA baseadas em XML podem ser usadas para construir serviços da web, por exemplo.

A SOA surgiu no final da década de 1990 e representa um estágio importante na evolução do desenvolvimento e integração de aplicações. Antes que a SOA fosse uma opção, conectar uma aplicação monolítica a dados ou funções em outro sistema exigia uma integração ponto a ponto complexa que os desenvolvedores tinham que recriar para cada novo projeto de desenvolvimento. Expor essas funções por meio de SOA elimina a necessidade de recriar a integração profunda todas as vezes.

A SOA fornece quatro tipos diferentes de serviços:

Serviços funcionais (ou seja, serviços comerciais), que são críticos para as aplicações. Serviços empresariais, que servem para implementar funções. Serviços de aplicações, que são usados para desenvolver e implementar aplicativos. Serviços de infraestrutura, fundamentais para processos de back-end, como segurança e autenticação.

Cada serviço consiste em três componentes:

A interface, que define como um provedor de serviço executa solicitações de um consumidor de serviço. O contrato, que define como o provedor de serviços e o consumidor de serviços devem interagir. A implementação, que é o código de serviço.

Os serviços de SOA podem ser combinados para criar serviços e aplicações de nível superior.