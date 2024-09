Em uma arquitetura orientada a eventos, os aplicativos agem como produtores de eventos ou consumidores de eventos (e muitas vezes como ambos).

Um produtor de eventos transmite um evento, no formato de uma mensagem, para um broker ou outra forma de roteador de eventos em que a ordem cronológica do evento é mantida em relação a outros eventos. Um consumidor de eventos ingere a mensagem, em em tempo real (assim que elas surgem) ou em qualquer outro horário escolhido, e processa a mensagem para acionar outra ação, fluxo de trabalho ou seu próprio evento.

Em um exemplo simples, um serviço bancário poderia transmitir um evento 'depósito', que outro serviço no banco consumiria e responderia registrando um depósito no extrato do cliente. Porém, as integrações orientadas a eventos também podem acionar respostas em tempo real, com base na análise complexa de grandes volumes de dados, como o 'evento' quando um cliente clica em um produto de um site de e-commerce e são geradas recomendações instantâneas do produto com base nas compras de outros clientes.