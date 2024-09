O que é o Knative?

O Kubernetes automatiza e programa a implementação, o gerenciamento e o ajuste de escala de contêineres, ou seja, componentes de aplicativos leves e executáveis que combinam código-fonte com todas as bibliotecas de sistema operacional (SO) e dependências necessárias para executar a codificar em qualquer ambiente.

Os contêineres permitem que componentes de aplicativos compartilhem os recursos a partir de uma única instância de um sistema operacional, da mesma forma que máquinas virtuais (VMs) permitem que aplicativos compartilhem os recursos a partir de um único computador físico. Menor e mais eficiente em termos de recursos do que as máquinas virtuais e mais adequado para os ciclos incrementais de lançamento de metodologias de desenvolvimento Agile e DevOps, os contêineres se tornaram as unidades de computação dos de aplicativos modernos e nativos da cloud. As empresas que usam contêineres relatam outros benefícios, incluindo melhor qualidade dos aplicativos, melhores níveis de inovação e muito mais:

Faça o download do relatório completo: contêineres corporativos (PDF, 1,4 MB)

À medida que o desenvolvimento nativo da cloud torna-se mais conhecido e os contêineres são distribuídos por toda a organização, os recursos de orquestração de contêiner do Kubernetes, planejamento, balanceamento de carga, monitoramento de integridade e muito mais, facilitam o gerenciamento dessa distribuição. No entanto, o Kubernetes é uma ferramenta complexa que exige que os desenvolvedores executem ou criem modelos de muitas tarefas repetitivas, como a extração de código-fonte de aplicativos de repositórios, a criação e o fornecimento de uma imagem de contêiner com base em um código, a configuração de conexões de rede, fora do Kubernetes, usando diferentes ferramentas. E a incorporação de contêineres gerenciados pelo Kubernetes em um pipeline de integração contínua/entrega contínua (CI/DC) requer ferramentas especiais e programação customizada.

O Knative elimina esta complexidade com ferramentas que automatizam estas tarefas, de dentro do Kubernetes. Um desenvolvedor pode definir o conteúdo e a configuração do contêiner em um único arquivo manifest YAML e o Knative faz o resto, criando o contêiner e realizando a programação da rede para configurar a rota, a entrada, o balanceamento de carga e mais. (O Knative oferece também uma interface de linha de comandos, a CLI do Knative, que permite aos desenvolvedores acessar funções do Knative sem precisar editar arquivos YAML ).