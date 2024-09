O que é NVMe?

Até o advento de SSDs e armazenamento flash, o SATA era usado com todos os sistemas de armazenamento HDD . No entanto, à medida que aplicativos móveis, videogames e novas tecnologias como IA aumentaram as demandas em ambientes de computação, as limitações do SATA se tornaram aparentes. Especificamente, a baixa velocidade e largura de banda do SATA começaram a desacelerar grandes transferências de dados , que eram fundamentais para a funcionalidade de novos aplicativos.

A NVMe foi inventada como uma melhor opção de armazenamento/transferência de dados do que o SATA para SSDs em ambientes onde grandes transferências de dados eram necessárias sem reduzir o tempo de processamento. A NVMe permite que SSDs se conectem diretamente à CPU usando o barramento PCIe e um adaptador M.2 ou U.2 — o mesmo que com uma unidade SATA. A NVMe permite que SSDs se conectem diretamente à CPU e leiam e gravem grandes volumes de dados rapidamente.

Para obter maior desempenho, a NVMe define uma interface de registro, conjunto de comandos e grupo de recursos para SSDs baseados em PCIe. Uma vez conectado através do barramento PCIe o protocolo NVMe facilita a latência mais baixa e ajuda a otimizar as operações de E/S por segundo (IOPS).

Os drivers NVMe são compatíveis com vários tipos de sistemas operacionais (SO) populares, incluindo Windows, Linux e macOS. Além disso, o protocolo NVMe é compatível com todos os tipos de NVM, incluindo SSDs habilitados para flash NAND . Por fim, a NVMe usa filas de comando paralelas e um "loop de polling", em vez do driver de dispositivo baseado em "interrupção" de seus antecessores, reduzindo a latência e as sobrecardas do sistema e ajudando a evitar gargalos na CPU , como quando uma placa gráfica funciona mais rápido do que a CPU subjacente.

Fatores de forma de SSDs NVMe

Outro diferencial importante das especificações da NVMe é seu fator de forma, ou a forma como o tamanho, a configuração e o design físico afetam sua compatibilidade com outros dispositivos. Recentemente, a Storage Networking Industry Association (SNIA) se reuniu para estabelecer o Enterprise and Datacenter Standard Form Factor (EDSFF), para criar uma estrutura acordada em todo o setor para a tecnologia SSD .

O fator de forma padrão acordado para um SSD foi de 2,5 polegadas, que se encaixa facilmente no compartimento de unidade da maioria dos notebooks e desktops, tornando os SSDs NVMe altamente compatíveis com a tecnologia existente. Uma vez que a unidade de 2,5 polegadas é amplamente usada em ambientes de computação comercial e de consumo, substituir um HDD por um SDD NVMeS é simples e fácil para usuários que desejam atualizar o desempenho de seu sistema.

Unidades M.2 NVMe

Os SSDs M.2 são outro fator de forma físico ou conector usado em SSDs. Embora o termo seja frequentemente usado de forma intercambiável com NVMe, eles são tipos diferentes de tecnologia de armazenamento. Enquanto SSDs NVMe se conectam ao slot de um PCIe em uma placa-mãe, dando-lhes taxas de transferência de dados muito mais altas do que seus concorrentes, unidades M.2 são um fator de forma física, ou conector, que permite armazenamento de alto desempenho em dispositivos pequenos e com limitações de energia, como notebooks e tablets ultrafinos.

NVMe e memória dinâmica de acesso aleatório

A memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM) é um tipo amplamente usado de memória de acesso aleatório (RAM), da qual dependem computadores pessoais (PCs), servidores e estações de trabalho dependem. Os SSDs NVMe vêm em variedades de DRAM e sem DRAM. SSDs NVMe com DRAM são mais caros e mais rápidos do que os sem DRAM, e são uma opção melhor para aplicações com uso intenso de gráficos, como software de edição de fotos ou vídeos. NVMes sem DRAM são mais acessíveis e mais lentas, mas ainda assim muito mais rápidas do que HDDs ou SSDs SATA , tornando-as boas opções para usuários que não precisam de tanta velocidade ou desempenho para as aplicações que estão executando.