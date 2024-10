Na última década e meia, a SATA (Serial Advanced Technology Attachment) tem sido a interface mais popular para a movimentação de dados entre a placa de circuito de um computador e um dispositivo de armazenamento interno ou externo. Até recentemente, quase todos os desktops e laptops continham hardware compatível com SATA. No entanto, com a crescente popularidade das SSDs e o desenvolvimento da tecnologia NVMe projetada especificamente para elas, a popularidade da SATA começou a diminuir nos últimos anos.

O SATA foi lançado em 2003 como uma melhoria do Parallel Advanced Technology Attachment (PATA), um padrão do setor para disquetes internos, HDDs e unidades de disco óptico. Quando as especificações do protocolo SATA foram publicadas pela primeira vez em 2003, imediatamente ficou claro que ele tinha várias vantagens importantes em relação às interfaces PATA, incluindo o seguinte:

Velocidades de transferência de dados mais rápidas possibilitam tempos de carregamento de programas e documentos reduzidos e melhor qualidade de imagem.

Opções de cabos mais compactas possibilitam um roteamento de cabos mais fácil e uma melhor ventilação do computador.

Conexões de tensão mais baixa ajudam a reduzir a distorção e o diafonia.

Sinalização diferencial para transferência de dados em alta velocidade com menor consumo de energia.

No entanto, uma das vantagens que o SATA ainda tem sobre o NVMe é sua compatibilidade com hardware mais antigo. Os HDDs e SSDs SATA são conectados a uma placa-mãe por meio do hardware do controlador. Em sua configuração mais simples (modo IDE), o disco rígido conectado pode ser reconhecido como um dispositivo PATA. Isso possibilita maior compatibilidade com sistemas mais antigos, mas com uma queda no desempenho quando a unidade SATA está no modo IDE.

Se a compatibilidade com um dispositivo mais antigo não for obrigatória, os usuários podem configurar um controlador SATA para o modo Advanced Host Controller Interface (AHCI) para melhor desempenho. O modo AHCI também pode suportar interfaces externas e hot swapping de unidades, a remoção e conexão de unidades sem desligar.

Outro modo SATA, o modo Redundant Array of Independent Disks (RAID), oferece uma camada adicional de proteção de dados, dando aos usuários a capacidade de armazenar cópias dos mesmos dados em diferentes locais, como vários HDDs ou SSDs.

SATA externo

O SATA externo (eSATA) é outro recurso importante da tecnologia SATA que oferece compatibilidade com unidades externas por meio de zonas de plug-in específicas chamadas portas. O eSATA é mais rápido do que seus concorrentes e compatível com muitas tecnologias de unidade de disco disponíveis, como HDDs, unidades de disquete, unidades removíveis, Blu-rays, CD-ROMs e DVDs. Há muitos usos comuns para unidades eSATA, incluindo edição de vídeo e áudio e backup de dados.