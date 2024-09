A melhor maneira de realizar um plano de backup e recuperação de desastres na sua empresa pode variar de acordo com cada carga de trabalho presente nos negócios.

Para um grande banco, por exemplo, o sistema bancário on-line pode ser uma carga de trabalho crítica, pois o banco precisa minimizar o tempo de inatividade e a perda de dados. No entanto, o aplicativo de monitoramento de tempo dos funcionários do banco é menos importante. No caso de um desastre, o banco pode permitir que o aplicativo fique indisponível por várias horas, ou até mesmo um dia, sem impacto negativos nos negócios. Definir as cargas de trabalho como Nível 1, Nível 2 ou Nível 3 pode ajudar a fornecer um framework para seu plano de recuperação de desastres.

Opções de implementação





A próxima etapa na elaboração de um plano de recuperação de desastres é avaliar as opções de implementação. É necessário manter alguma função de recuperação de desastres ou dados de backup no local? Haveria algum benefício de uma abordagem usando uma cloud pública ou cloud híbrida?

Cloud



As soluções de backup e recuperação de desastres baseadas na cloud estão se tornando cada vez mais conhecidas entre organizações de todos os portes. Muitas soluções na cloud oferecem a infraestrutura para armazenar dados e, em certos casos, as ferramentas para gerenciar processos de backup e recuperação de desastres.

Ao selecionar uma solução de backup ou recuperação de desastres baseada na cloud, você estará economizando um investimento inicial de capital em infraestrutura, além dos custos de gerenciamento do ambiente. Além disso, você ganha escalabilidade rápida, juntamente com a distância geográfica necessária para manter os dados seguros no caso de um desastre regional.

As soluções de backup e recuperação de desastres baseadas na cloud oferecem suporte a ambientes de produção tanto no local quanto baseados na cloud. Você pode, por exemplo, optar por armazenar na cloud apenas os dados de backup ou replicados, enquanto mantém seu ambiente de produção em seu próprio data center. Com esta abordagem híbrida, você ainda terá as vantagens de escalabilidade e distância geográfica, sem ter que migrar seu ambiente de produção. No modelo cloud-to-cloud, tanto a produção quanto a recuperação de desastres estão localizadas na cloud, porém em locais diferentes, para assegurar suficiente separação física.

No local



Em alguns casos, manter alguns processos de backup ou recuperação de desastres no local pode ajudar a recuperar dados e serviços de TI mais rapidamente. Manter uma certa quantidade de dados sensíveis no local também pode ser recomendado caso seja necessário cumprir regulamentações rígidas de privacidade ou soberania de dados.

Para a recuperação de desastres, ter um plano que dependa totalmente de um ambiente no local é algo arriscado. Caso ocorra um desastre natural ou indisponibilidade de energia, todo o seu data center, com os sistemas primários e secundários, seria afetado. É por essa razão que a maioria das estratégias de recuperação de desastres utilizam um site secundário geograficamente afastado do data center principal. Você pode localizar esse outro site na outra ponta da cidade, do país ou do outro lado do mundo, dependendo de como decidir equilibrar fatores como desempenho, conformidade regulamentar e acessibilidade física ao site secundário.

Tecnologias

Dependendo das opções de implementação escolhidas, você terá diversas alternativas para os tipos de tecnologias e processos empregados para backup e recuperação de desastres.

Fitas LTO tradicionais



Embora exista há décadas, o armazenamento em fitas magnéticas tradicionais ainda tem espaço em seu plano de backup. Com uma solução de fita, é possível armazenar uma grande quantidade de dados de forma confiável e com custo reduzido.

Embora a fita possa ser eficiente para backups, ela não é usada geralmente para recuperação de desastres, que requer um tempo de acesso mais rápido da área de armazenamento baseada em disco. Além disso, caso precise recuperar uma fita fisicamente de um local externo, você poderia perder diversas horas ou até mesmo dias de disponibilidade.

Replicação baseada em captura instantânea



Um backup baseado em captura instantânea captura o estado de um aplicativo ou disco em certo momento. Ao gravar apenas os dados alterados desde a última captura instantânea, este método pode ajudar a proteger os dados enquanto conserva espaço de armazenamento.

A replicação baseada em captura instantânea pode ser usada para backup ou recuperação de desastres. Logicamente, a quantidade recuperável de dados depende da sua última captura instantânea. Caso faça capturas instantâneas a cada hora, você deve estar disposto a perder uma hora de dados.

Replicação contínua



Muitas organizações estão adotando a replicação contínua para a recuperação de desastres e backup. Com esse método, a cópia mais recente de um disco ou aplicativo é replicada de maneira contínua para outro local ou para a cloud, minimizando o tempo de inatividade e proporcionando pontos de recuperação mais granulares.