O que é CDN (Content Delivery Network)?

Uma CDN oferece principalmente entrega de conteúdo da Web aprimorada, mas os provedores de CDN oferecem serviços adicionais que complementam a exibição de conteúdo.

Serviços de segurança

As CDNs podem fornecer proteção DDOS para datacenters e sites.

Num ataque DDoS, os atacantes tentam sobrecarregar os servidores DNS de um domínio com mais tráfego do que conseguem gerir, com o objetivo de interromper ou degradar o serviço. As CDNs usam análise e automação para monitorar esses ataques e responder limitando as taxas de solicitação (o número de solicitações de informações que um HTTP pode fazer em um período de tempo especificado).

Em um ataque man in the middle (MITM), o invasor tenta interceptar ou alterar a comunicação entre o servidor de origem, os servidores CDN e os usuários do site. Os ataques MITM podem ocorrer em vários locais em uma rede, mas as CDNs ajudam a atenuar os ataques MITM adotando os protocolos Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS) para proteger as comunicações entre a CDN e o servidor de origem do site, bem como entre a CDN e o ISP.

CDNs privadas

Se você trabalha com uma rede de entrega de conteúdo, provavelmente compartilhará a funcionalidade de rede com outros clientes CDN. No entanto, algumas CDNs agora oferecem CDNs privadas, que fornecem ao cliente seus próprios recursos de CDN dedicados. Uma CDN privada pode atrair uma organização que tenha necessidades de segurança rígidas ou requisitos geográficos específicos, ou que simplesmente queira seus próprios servidores de borda dedicados altamente disponíveis e que não sofram problemas de latência.

Análise de dados

As redes de entrega de conteúdo podem oferecer análises em tempo real para monitorar o tráfego do site e coletar métricas sobre os visitantes de um site. O objetivo é rastrear o comportamento do usuário. Com essas informações, os criadores de sites e aplicativos da web podem otimizar o conteúdo para os usuários, melhorar o serviço do site e direcionar os esforços de marketing para usuários específicos.