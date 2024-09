O DevOps visa acelerar a entrega de software de alta qualidade, automatizando e integrando os esforços das equipes de desenvolvimento e operações de TI. Ao conectar estas unidades anteriormente em silos, as organizações podem construir um processo de desenvolvimento e entrega de software com comunicação contínua, colaboração e responsabilidade compartilhada. O resultado final são fluxos de trabalho mais rápidos e processos otimizados que atendem à crescente demanda dos usuários de software por novos recursos frequentes e inovadores e desempenho e disponibilidade ininterruptos.

No modelo DevOps, as equipes de TI suportam o processo de desenvolvimento e teste de software, fornecendo suporte de configuração, instalação e solução de problemas, gerenciamento de banco de dados e gerenciamento de infraestrutura de rede. Eles também garantem que a infraestrutura esteja atendendo às necessidades da equipe de desenvolvimento. Uma maneira de conseguir isso é alavancar as ferramentas de Gerenciamento de Recursos de Aplicações (ARM) para garantir que as aplicações tenham os recursos de que precisam, quando necessário.

Durante todo o ciclo de vida do DevOps, tanto as equipes de TI quanto as de desenvolvimento trabalham para identificar as dependências e testar os problemas, muitas vezes utilizando a automação. O DevOps e o ITOps usam o Application Performance Monitoring (APM) e ferramentas de observabilidade para analisar automaticamente a causa raiz dos problemas e receber feedback imediato em cada etapa do pipeline de entrega do software ao implementar um novo código ou realizar mudanças no sistema. Esta colaboração permite que a entrega contínua e a implementação de dutos fluam de forma suave e eficiente, permitindo um tempo mais rápido para a comercialização de novos aplicativos e melhorias.