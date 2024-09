ITIL Intermediate: consiste em duas partes. O segmento Ciclo de Vida de Serviços concentra-se no básico das fases principais da ITIL e o segmento Estratégia de Serviços aborda o gerenciamento da fase de estratégia de serviços, com foco no ITSM.

ITIL Expert: exige uma compreensão completa e demonstração de todo o esquema da ITIL. A aprovação neste nível inclui a conclusão do Managing Across the Lifecycle Capstone Course (MALC) da ITIL.