O que é transformação digital?

Atualmente, os clientes esperam poder realizar seus negócios, executar seu trabalho e viver suas vidas utilizando os avanços tecnológicos mais recentes. Esperam essa capacidade onde quer que estejam, a qualquer momento, usando o dispositivo de sua escolha, com todas as informações de apoio e conteúdo personalizado à disposição. O objetivo final da transformação digital é atender a essas expectativas.

A implementação da transformação digital é diferente em cada organização. Ela pode começar com um único projeto tecnológico específico ou como uma iniciativa ampla em toda a empresa. Isso pode variar desde a integração de tecnologia e soluções digitais em processos e produtos já existentes até a reinvenção desses processos e produtos ou a criação de novas fontes de receita com o uso de tecnologias ainda emergentes.

Mas especialistas concordam que a transformação digital envolve tanto a transformação dos negócios e a gestão de mudanças quanto a substituição de processos analógicos ou a modernização da TI existente. Embora frequentemente liderada pelo CIO (diretor executivo de TI) da empresa, ela exige que toda a diretoria executiva esteja alinhada em torno de novas tecnologias e metodologias orientadas por dados que possam melhorar a experiência do cliente, capacitar os funcionários e atingir metas de negócios.

Mas, acima de tudo, as empresas devem criar uma estrutura de transformação digital e monitorar as melhorias por meio do acompanhamento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) para verificar se o trabalho está gerando resultados.