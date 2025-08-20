A experiência do funcionário abrange tudo, desde a forma como os funcionários são treinados e cuidados até seus espaços de trabalho físicos e a tecnologia e os serviços que eles usam para cumprir suas responsabilidades no trabalho. Ele se tornou um componente cada vez mais importante em todas as etapas do ciclo de vida do funcionário, desde o momento do recrutamento até o momento em que um funcionário deixa a organização.

Isso foi especialmente observado durante a pandemia COVID-19, quando os funcionários passaram a trabalhar remotamente. A pandemia criou stress e solidão adicionais para os funcionários, e mais pessoas abandonaram o mercado de trabalho ou “demitiram-se silenciosamente”.1 Isso teve um impacto profundo no engajamento dos funcionários.

A Gallup informou que 32% dos funcionários ativos estão engajados2 no trabalho, um número que continuou a diminuir desde a pandemia. Conforme descrito nessa pesquisa, quase 75% dos funcionários das melhores organizações da categoria são atualmente rotulados como funcionários engajados.Com base nisso, os líderes de negócios estão vendo que as organizações que priorizam a experiência do funcionário experimentarão um retorno sobre o investimento de maior valor em seus funcionários.