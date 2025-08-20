Publicado: 16 de novembro de 2023
Contribuidores: Keith O'Brien, Amanda downie
A experiência do funcionário é uma abordagem holística de gerenciamento de talentos que as organizações adotam para garantir que seus funcionários tenham o apoio de que precisam para ter sucesso e prosperar no trabalho.
A experiência do funcionário abrange tudo, desde a forma como os funcionários são treinados e cuidados até seus espaços de trabalho físicos e a tecnologia e os serviços que eles usam para cumprir suas responsabilidades no trabalho. Ele se tornou um componente cada vez mais importante em todas as etapas do ciclo de vida do funcionário, desde o momento do recrutamento até o momento em que um funcionário deixa a organização.
Isso foi especialmente observado durante a pandemia COVID-19, quando os funcionários passaram a trabalhar remotamente. A pandemia criou stress e solidão adicionais para os funcionários, e mais pessoas abandonaram o mercado de trabalho ou “demitiram-se silenciosamente”.1 Isso teve um impacto profundo no engajamento dos funcionários.
A Gallup informou que 32% dos funcionários ativos estão engajados2 no trabalho, um número que continuou a diminuir desde a pandemia. Conforme descrito nessa pesquisa, quase 75% dos funcionários das melhores organizações da categoria são atualmente rotulados como funcionários engajados.Com base nisso, os líderes de negócios estão vendo que as organizações que priorizam a experiência do funcionário experimentarão um retorno sobre o investimento de maior valor em seus funcionários.
Como acontece com muitos tópicos semelhantes, algumas organizações usam a experiência do funcionário e o engajamento do funcionário de forma intercambiável. Mas há uma ligeira diferença.
A experiência do funcionário abrange o relacionamento holístico que empregadores e funcionários mantêm em todo o ciclo de vida dos funcionários. O engajamento dos funcionários tem um foco mais restrito na conexão com os funcionários, garantindo que eles estejam felizes no trabalho e comprometidos com suas funções. Dessa forma, o engajamento dos funcionários costuma ser considerado um componente da experiência do funcionário.
Historicamente, as organizações têm abordado a experiência do funcionário concentrando-se em vantagens como aumentos salariais e bônus, comida e café gratuitos e passeios para demonstrar seu apreço pelos funcionários. No entanto, cada vez mais funcionários lutam com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e se preocupam em ter as habilidades certos para permanecerem competitivos em um mundo impulsionado pela tecnologia.
Embora as organizações tenham minimizado as vantagens recentemente3 à medida que procuram cortar custos, elas também precisaram olhar para diferentes maneiras de produzir um forte engajamento dos funcionários que se alinhe melhor às crescentes necessidades dos funcionários. As organizações modernas estão se concentrando cada vez mais em oferecer experiências positivas aos funcionários, como dias de saúde mental, folgas remuneradas ilimitadas, programas de bem-estar e serviços de creche.
Organizações com forte cultura empresarial e um profundo interesse no bem-estar do trabalhador provavelmente se concentrarão em criar uma experiência positiva do funcionário no ambiente de trabalho. Ao criar uma ótima experiência para os funcionários, as organizações e seus departamentos de recursos humanos (RH) devem esperar um melhor engajamento dos funcionários.
Existe uma ligação direta entre a maior experiência dos funcionários e o desempenho dos negócios.A pesquisa da McKinsey descobriu que4 trabalhadores que relataram uma experiência positiva do funcionário tiveram 16x o nível de envolvimento e quase 8x a probabilidade de permanecer na organização do que aqueles com uma experiência negativa.
Equipes de RH e líderes de RH há muito priorizaram a estratégia de experiência do funcionário, mas eles têm o apoio de seus executivos mais do que nunca. Os líderes empresariais inteligentes entendem que os colaboradores são a base de sua empresa e, muitas vezes, a origem de sua vantagem competitiva. O advento da liderança autêntica significa que as organizações estão mais focadas do que nunca em atender seus funcionários, em vez de pedir aos funcionários para atenderem à organização. Inverter essa abordagem tradicional faz com que os colaboradores se sintam mais parte da estratégia e do sucesso da organização. E esses executivos sabem que os colaboradores podem ter um impacto significativo nos resultados dos negócios.
Os funcionários estão cada vez mais abertos a organizações que não fornecem o que precisam.Atender às necessidades dos funcionários, um componente central de uma experiência positiva do funcionário, é uma ótima maneira de garantir que os funcionários estejam felizes e permaneçam na organização. As organizações não podem se dar ao luxo de perder funcionários, especialmente os melhores talentos, porque não os ouviram ou forneceram as ferramentas certas. Embora as estimativas variem, a Gallup colocou o custo de substituição de um funcionário5 de 50% para 200% do salário anual do funcionário.
No trabalho, os colaboradores vivenciam esgotamento, microagressões e outros fatores de estresse, bem como incertezas sobre sua posição ou oportunidades de crescimento. Apenas metade dos funcionários entrevistados pela Gallup sentem que sabem o que é esperado deles no trabalho. Hoje, os funcionários falam mais sobre o que esperam e precisam de seus empregadores. As principais organizações levaram esse feedback a sério e colocaram mais foco na solução de alguns desses problemas.
Uma estratégia de experiência do funcionário deve levar em conta cada etapa da jornada do funcionário, desde o momento em que ele ingressa na organização até o momento em que ele sai dela. Aqui estão algumas das iniciativas de experiência do funcionário mais importantes, pois elas provavelmente ocorrerão durante a jornada de um funcionário:
As organizações líderes divulgam suas iniciativas de experiência do funcionário, especialmente quando se reúnem com candidatos em potencial. Ao demonstrar cordialidade e perguntar sobre as paixões e interesses de um candidato, o pessoal de RH de uma organização sinaliza ao funcionário em potencial – e à rede social do funcionário – que leva a experiência do funcionário a sério.
Uma área fundamental para a experiência dos funcionários é como você traz novas contratações para sua organização. Iniciar uma experiência positiva do funcionário durante o processo de contratação permite que os novos funcionários se sintam imediatamente acolhidos e confiantes de que sabem como se destacar.
As organizações são responsáveis por garantir que seus funcionários tenham as habilidades certas para cumprir suas responsabilidades de trabalho. Um dos principais componentes é o desenvolvimento profissional. Fornecer treinamento, upskilling, coaching, aprendizado autodirigido e outras iniciativas de desenvolvimento de talentos que ajudam os funcionários a desenvolver suas habilidades.
É importante saber como os funcionários se sentem em relação ao seu trabalho e à organização. Essas pesquisas, também chamadas de pesquisas de experiência do funcionário, podem ser realizadas durante longos períodos de tempo para rastrear como a experiência do funcionário mudou. Acompanhar aspectos como a satisfação dos funcionários ao longo do tempo é importante, pois pode haver problemas maiores que são subnotificados sem dados. As pesquisas Pulse, uma pesquisa rápida e modelada com algumas perguntas que permanecem as mesmas, podem ajudar a monitorar o envolvimento, o sentimento e as perspectivas ao longo do tempo.
É aqui que as organizações ajudam os funcionários, informando-lhes as áreas em que estão se destacando e aquelas em que podem melhorar. A gestão de desempenho é tanto para os colaboradores quanto para a organização. Os funcionários anseiam por entender onde estão se destacando e saber como podem melhorar.
As principais organizações não esperam até os períodos oficiais de revisão ou as pesquisas trimestrais para se concentrarem na experiência dos funcionários. Cada ponto de contato com um funcionário oferece uma oportunidade em tempo real de desenvolver a experiência do funcionário. Além disso, os gerentes devem tentar estar cientes de quaisquer problemas externos ao local de trabalho que possam afetar o desempenho e abordá-los com os funcionários para ver como a organização pode ajudar.
Até mesmo funcionários que estão saindo podem ajudar uma organização a fortalecer a experiência de seus funcionários. Um debriefing honesto com um funcionário cessante pode ajudar a identificar áreas problemáticas que impactaram negativamente sua experiência na organização.
Concentrar-se na experiência estelar do funcionário pode ajudar as organizações a atingir alguns de seus objetivos mais importantes.
É mais provável que os funcionários satisfeitos permaneçam com a organização que já os emprega. Minimizar a rotatividade de colaboradores é uma prioridade fundamental para qualquer organização que queira evitar custos desnecessários.
Funcionários confiantes, realizados em seu trabalho e que se sentem apoiados por seus líderes são mais propensos a trazer ideias novas e criativas para o negócio.
Muitos colaboradores estão na linha de frente do engajamento do cliente. Funcionários engajados têm maior probabilidade de melhorar a satisfação do cliente porque se sentem melhor com a organização e os executivos para os quais trabalham.
Os funcionários de organizações comprometidas com uma experiência positiva provavelmente trabalharão mais por suas organizações. Por sua vez, a melhoria da produtividade dos funcionários geralmente leva a melhores resultados de negócios, incluindo o aumento da lucratividade.
Criar uma estratégia abrangente de experiência do funcionário tem alguns desafios que as organizações precisam enfrentar para alcançar o sucesso.
Pedir aos funcionários que auto-relatem suas perspectivas aos chefes, mesmo que anonimamente, às vezes pode colorir os dados. Os funcionários podem estar desconfiados de que a organização será capaz de rastrear suas respostas a eles, levando-os a serem menos honestos.
Pode ser difícil identificar se uma organização está proporcionando uma boa experiência ao funcionário, especialmente quando é difícil saber se um funcionário está realmente feliz em seu trabalho. É importante fazer aos funcionários as perguntas certas e acompanhar as principais métricas.
Os empregadores precisam equilibrar a pergunta aos funcionários sobre como eles estão se saindo com o respeito à privacidade. Um funcionário afetado por algo fora do trabalho pode ser um desafio para qualquer gerente. É importante equilibrar a privacidade respeitosa com a obtenção de informações suficientes para que o empregador possa oferecer melhor suporte.
A experiência do funcionário não é uma iniciativa única. Requer investimento, reavaliação e atualizações constantes. As organizações devem monitorar continuamente as iniciativas de experiência do funcionário.
Uma abordagem baseada em design e orientada por dados para a transformação da experiência.
