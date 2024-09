A experiência do funcionário possui um contexto mais amplo hoje, à medida que as linhas entre a vida pessoal e profissional das pessoas se sobrepõem. A experiência do funcionário vai além de uma única interação ou fluxo de trabalho — ela engloba todas as interações que um colaborador tem com seus empregadores, desde o recrutamento até a aposentadoria, atendendo e apoiando seus papéis funcionais e as necessidades em evolução da sua vida profissional ao longo do caminho. As melhores experiências são projetadas tendo em mente o funcionário — e suas expectativas explícitas e implícitas. Imagine um dia em que as necessidades de cada um dos seus funcionários sejam atendidas em todos os pontos de contato de maneiras intuitivas e sem atritos, permitindo que se sintam vistos como indivíduos, apreciem seu trabalho e alcancem seu potencial. Melhores experiências para os colaboradores também têm impacto nos negócios: colaboradores engajados e satisfeitos têm mais probabilidade de fornecer um serviço superior aos seus stakeholders internos e clientes finais.

A IBM defende um approach centrado no ser humano para a experiência do funcionário. Permita que a IBM Consulting ajude você a reinventar processos internos e voltados para o cliente com operações estratégicas, implementação de plataforma, design e serviços gerenciados para melhorar significativamente a experiência do funcionário. Com profundo conhecimento em transformação de talentos e experiências, podemos ajudar você a aproveitar nossas tecnologias de IA, automação e nuvem de classe mundial—bem como as de nossos parceiros de ecossistema—para criar experiências excepcionais para cada funcionário, todos os dias.