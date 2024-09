A Corning começou por identificar o parceiro de implementação certo, buscando uma combinação de experiência em SAP SuccessFactors e recursos suficientes para lidar com a implementação global.

Tim Gregory observa: "Por fim, sentimos que este era realmente um programa tripartite, e queríamos que fluísse muito bem e que fosse vantajoso para todas as três partes, e concluímos que o IBM Services era a equipe certa para trabalhar conosco, selecionada quanto à qualidade das entrevistas realizadas em sala e quanto à química que pudemos ver demonstrada com a Corning. Comercialmente, a IBM forneceu preços atrativos tanto para o projeto quanto para a implementação do sistema, com termos e condições flexíveis do contrato."

As equipes da Corning e da IBM atuaram como uma única unidade operacional, criando uma parceria genuína entre o pessoal de TI e RH. As equipes técnicas aprenderam o que é preciso para migrar as principais funcionalidades corporativas para um serviço baseado em nuvem, enquanto as equipes de RH também aprenderam a reorganizar e incorporar novos processos para otimizar os benefícios do negócio

A equipe da IBM concluiu mais de 70 integrações, incluindo oito sistemas existentes de folha de pagamento e o sistema SAP Fieldglass existente. A solução abrange 22 países e 12 idiomas. A equipe combinada de implementação da Corning, IBM e SAP chegou a ter cerca de 250 pessoas em seu auge, em um projeto que levou dois anos.

O IBM Services foi fundamental para a migração bem-sucedida dos dados dos sistemas existentes para as soluções SAP SuccessFactors e desempenhou um papel fundamental na integração do SAP SuccessFactors com os sistemas de folha de pagamento existentes. Tim Gregory ressalta: "O principal objetivo do projeto foi garantir que as pessoas fossem pagas corretamente. As pessoas tendem a não ter senso de humor quando o pagamento não está correto, o que torna esse jogo muito arriscado. A parceria com a IBM e a qualidade do software SAP SuccessFactors cumpriram nossas promessas."

A Corning trabalhou com o IBM Services para limpar, validar e importar quatro anos de dados históricos para a plataforma SAP SuccessFactors em um projeto de migração para a nuvem. Essa abordagem proporcionou continuidade com o passado e forneceu uma base para análise de dados e aprendizado de máquina que poderia ser usada assim que a solução estivesse em produção.

Tim Gregory comenta: “Nos primeiros 6 meses, recebemos e resolvemos mais de 3.500 ordens de serviço e incidentes. O fato de termos conseguido gerenciar um projeto tão complexo e de grande escala é uma prova do trabalho em equipe e do relacionamento extraordinário entre IBM, SAP e RH e TI da Corning."

"Quando nossos organizadores de dados, gerentes de RH e coordenadores acessaram o sistema no primeiro dia, parecia que ele estava em execução há quatro anos. Essa migração de dados bem-sucedida, liderada pela IBM, foi essencial para garantir que os resultados de análise de dados e aprendizado de máquina fossem confiáveis (a precisão estatística melhora com conjuntos de dados maiores) e isso nos ajudou a explorar os recursos do SAP SuccessFactors o mais rápido possível."