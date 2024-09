Os serviços de consultoria SAP SuccessFactors da IBM ajudam sua organização a alcançar a excelência de desempenho com as soluções SAP SuccessFactors, avaliando seu modelo operacional de Gerenciamento da Experiência Humana (HXM), melhorando processos e acelerando implementações. O conhecimento combinado do produto, a experiência e o conhecimento do setor da IBM podem ajudar a melhorar as interações dos funcionários e do RH, desde a integração até a administração e a folha de pagamento.