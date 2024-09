Ao determinar a melhor abordagem para renovar seu sistema de recursos humanos, a AusNet considerou duas opções principais: aprimorar a plataforma existente, que incluía módulos de talentos desatualizados do SAP SuccessFactors, ou substituir seu sistema antiquado pelo SAP SuccessFactors Employee Central, um sistema de informações de recursos humanos baseado em nuvem (HRIS). Como consultor de transformação do projeto, os serviços de consultoria SAP SuccessFactors,parte do IBMConsulting Business Transformation Services, analisaram o problema de uma perspectiva sistêmica e recomendaram a última solução.

Com o SAP SuccessFactors Employee Central como base, a AusNet escolheu vários módulos adicionais para ajudar a atender aos requisitos de negócios e melhorar a produtividade. Em primeiro lugar, selecionou um módulo de tempo e presença para garantir que os funcionários fossem pagos corretamente. Além disso, aprimorou seus módulos de talentos existentes.

Trabalhando como uma equipe — outro valor central interno da AusNet — a IBM e a AusNet uniram forças com especialistas no assunto da SAP para implementar a solução em julho de 2022, usando um único gerente de projeto para liderar o esforço. Construir um sistema de software e uma estrutura de conformidade em torno de contratos corporativos foi um grande desafio. O processo envolveu muitas horas de incorporação de business rules, informações de documentos legais e métricas de conformidade.

Embora a equipe de TI da AusNet tenha iniciado o projeto e tenha se envolvido intensamente durante todo o processo, a equipe de recursos humanos liderou grande parte do design do sistema. Usando uma combinação de princípios ágeis e design centrado no ser humano, a equipe foi, no entanto, limitada na solicitação de opiniões dos funcionários por exigência de conformidade.

“Fomos bastante intencionais ao interagir com funcionários e gerentes sobre como gostaríamos que eles participassem”, diz Repacholi. “Criamos um grupo de referência empresarial com a tarefa de garantir que as pessoas do setor ligadas ao projeto soubessem o que estava acontecendo. Algumas coisas estavam disponíveis, outras não. Então, garantimos que o plano de mudança fosse realmente claro nisso.”



Ao mesmo tempo, a equipe permaneceu fiel à prática de transparência da AusNet, entrando em contato com os funcionários durante todo o processo. Ela também trouxe um grupo de testes quando necessário. "Descobrimos algumas coisas ao longo do caminho que exigiram repensar o trabalho de configuração", diz Repacholi. "A vantagem foi que a IBM nos informou: 'Seja o que for que precisemos fazer para chegar ao fim, continuaremos adaptando o sistema para atender aos requisitos personalizados da AusNet, garantindo que tudo seja feito corretamente'."



Por fim, a equipe implementou a solução e consolidou 38 processos de negócios de três sistemas em um.