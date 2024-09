As organizações de RH precisam se tornar modernas e ágeis, capazes de se adaptar rapidamente às mudanças nas demandas comerciais. O RH deixou para trás o papel de ser administrativo, aplicador de políticas e se transformou em criador de valor, influenciando a transformação em toda a empresa.

Imagine um cenário em que as operações de RH funcionem sem problemas e continuem a se aprimorar, possibilitando que você dedique seu foco em entregar insights e resultados que impulsionam o progresso do seu negócio. Modernize suas aplicações e processos com IA para transformar suas operações de RH e experiências dos funcionários, proporcionando novas formas de trabalho, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e reduz os custos operacionais do negócio.

A IBM Consulting traz profundo conhecimento funcional e setorial em RH e tecnologia, aproveitando IA, para coprojetar um plano de estratégia e execução que funcione melhor para suas atividades de RH e, no final das contas, para sua empresa. Com insights e experiência na transformação de nossa própria organização de RH e na execução de modelos bem-sucedidos de prestação de serviços de RH para empresas da Fortune 500, podemos garantir uma transformação tranquila.