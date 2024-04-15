Conforme os melhores CHROs colaboram com sua diretoria executiva para redefinir funções e adaptar a execução de tarefas por meio de IA e automação, eles provavelmente estão considerando o roteiro tecnológico para as habilidades e competências Com um roteiro claro de habilidades estabelecido, eles podem desempenhar um papel fundamental na criação de soluções impulsionadas por IA que atendam às necessidades da empresa.

Os líderes de RH têm profunda experiência nas melhores práticas de treinamento que podem informar não apenas como as pessoas são treinadas para habilidades, mas como as próprias soluções de IA são treinadas.

Para treinar um assistente de IA generativa para aprender a gerenciar projetos, por exemplo, você precisa de um conjunto sólido de dados não estruturados sobre o trabalho e as tarefas necessários. Os líderes de RH normalmente têm conhecimento das etapas a serem tomadas em relação à busca e avaliação de conteúdo para treinamento, colaborando com os especialistas funcionais no assunto dessa área.

Isso é só o começo. No futuro, os líderes empresariais também devem considerar como validar, testar e certificar essas habilidades de IA.

Imagine uma solução de IA treinada para auxiliar contadores nas principais tarefas contábeis. Como as empresas podem testar e monitorar os recursos de suas soluções de IA e garantir que as saídas sejam precisas o suficiente? Os líderes de RH têm a experiência e o conhecimento das principais práticas relacionadas ao treinamento e a mais do que as empresas precisarão para implementar essa nova tecnologia.

Embora ainda estejamos nas fases iniciais da era da IA, os principais CHROs já têm uma visão do impacto previsto dessas tecnologias poderosas. Aqueles que conseguirem aproveitar o momento para construir uma força de trabalho e uma estratégia de skills que aproveite ao máximo os funcionários e a IA utilizada de forma responsável estarão prontos para o sucesso.