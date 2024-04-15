A questão não é mais se a IA transformará os negócios e a força de trabalho, mas como isso acontecerá. Um estudo do IBM Institute for Business Value revelou que quase 60% dos CEOs entrevistados acreditam que a vantagem competitiva dependerá de quem tiver a IA generativa mais avançada.
Com tantos líderes agora buscando adotar a tecnologia para transformação de negócios, alguns se perguntam qual líder da diretoria executiva estará no comando para orquestrar e acelerar essa mudança.
Os diretores de recursos humanos (CHROs) estão perfeitamente posicionados para liderar a força de trabalho em direção ao futuro, defendendo uma cultura de crescimento e aprendizado, ao mesmo tempo em que assumem a liderança em habilidades pessoais e de IA. Veja como os CHROs podem aproveitar a oportunidade.
A implementação bem-sucedida da tecnologia depende de ter o modelo operacional e o talento certos para gerenciá-la. Os funcionários precisam entender como usar a tecnologia e comprar para adotá-la. É fundamentalmente uma jornada de liderança e mudança, não uma jornada de tecnologia.
As organizações buscarão aumentar o conhecimento técnico geral de sua força de trabalho e garantir que eles tenham um entendimento básico da IA para que possam ser pensadores críticos e usuários da tecnologia. Aqui, os diretores de RH podem apoiar-se em sua experiência e desempenhar um papel crítico no futuro, capacitando as pessoas, criando culturas de mentalidade de crescimento e aprendizado, impulsionando mudanças organizacionais sustentadas.
Para que os funcionários aproveitem ao máximo a IA, precisam entender como dar prompt, avaliar suas saídas e, em seguida, refinar e modificar. Por exemplo, quando você se envolve com um assistente impulsionado por IA generativa, você obterá respostas muito diferentes se pedir para "descrevê-lo para um executivo" em vez de "descrevê-lo para um aluno do quinto ano." Os funcionários também precisam ser educados e capacitados para fazer as perguntas certas sobre as saídas da IA e a fonte de dados e analisá-los em relação a precisão, viés e mais.
Hoje, muitas empresas não se concentram mais apenas em encontrar o talento humano de que precisam para executar sua estratégia de negócios. Elas devem pensar de forma mais ampla sobre como construir, comprar, pedir emprestado ou “bot” as habilidades necessárias para o presente e o futuro.
O principal desafio do CHRO é orquestrar a nova força de trabalho humana mais IA. Os melhores CHROs podem trabalhar nesse desafio, usando sua compreensão abrangente da força de trabalho e como projetar funções e habilidades dentro de um modelo operacional para aproveitar melhor os pontos fortes dos humanos e da IA.
No passado, isso envolvia analisar as funções que a empresa precisa para executar sua estratégia, dividindo essas funções em habilidades e tarefas essenciais e desenvolvendo uma estratégia de qualificação e contratação para lidar com as lacunas existentes. No futuro, isso significa avaliar as descrições de cargos, identificar as tarefas mais adequadas à tecnologia e as tarefas mais adequadas às pessoas, e redesenhar as funções e o próprio trabalho.
Conforme os melhores CHROs colaboram com sua diretoria executiva para redefinir funções e adaptar a execução de tarefas por meio de IA e automação, eles provavelmente estão considerando o roteiro tecnológico para as habilidades e competências Com um roteiro claro de habilidades estabelecido, eles podem desempenhar um papel fundamental na criação de soluções impulsionadas por IA que atendam às necessidades da empresa.
Os líderes de RH têm profunda experiência nas melhores práticas de treinamento que podem informar não apenas como as pessoas são treinadas para habilidades, mas como as próprias soluções de IA são treinadas.
Para treinar um assistente de IA generativa para aprender a gerenciar projetos, por exemplo, você precisa de um conjunto sólido de dados não estruturados sobre o trabalho e as tarefas necessários. Os líderes de RH normalmente têm conhecimento das etapas a serem tomadas em relação à busca e avaliação de conteúdo para treinamento, colaborando com os especialistas funcionais no assunto dessa área.
Isso é só o começo. No futuro, os líderes empresariais também devem considerar como validar, testar e certificar essas habilidades de IA.
Imagine uma solução de IA treinada para auxiliar contadores nas principais tarefas contábeis. Como as empresas podem testar e monitorar os recursos de suas soluções de IA e garantir que as saídas sejam precisas o suficiente? Os líderes de RH têm a experiência e o conhecimento das principais práticas relacionadas ao treinamento e a mais do que as empresas precisarão para implementar essa nova tecnologia.
Embora ainda estejamos nas fases iniciais da era da IA, os principais CHROs já têm uma visão do impacto previsto dessas tecnologias poderosas. Aqueles que conseguirem aproveitar o momento para construir uma força de trabalho e uma estratégia de skills que aproveite ao máximo os funcionários e a IA utilizada de forma responsável estarão prontos para o sucesso.
