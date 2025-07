A inteligência artificial (IA) nos recursos humanos (RH) refere-se à aplicação de tecnologias de IA para transformar as funções e os processos tradicionais de RH. Envolve o uso de uma combinação de algoritmos, modelos de aprendizado de máquina e sistemas inteligentes para automatizar tarefas repetitivas, obter insights mais profundos de dados de RH e apoiar a tomada de decisões em toda a organização. Essas tecnologias também melhoram a experiência do funcionário, reduzindo o atrito e capacitando os profissionais de RH a se dedicarem às questões pessoais mais criativas ou sensíveis.

A IA em RH implementa várias tecnologias capazes de analisar vastos dados em tempo real, reconhecer padrões, gerar conteúdo e simular interações semelhantes às humanas. Esses recursos estão mudando a forma como os departamentos de RH operam, permitindo que migrem de funções principalmente administrativas para funções mais estratégicas dentro das organizações.

Os líderes de RH de hoje enfrentam múltiplos desafios: as expectativas dos funcionários em constante evolução, a escassez global de mão de obra e a lacuna de habilidades em crescimento. E com a IA revolucionando o cenário de negócios em um ritmo tão rápido, os departamentos de RH podem desempenhar um papel significativo no gerenciamento de mudanças. De acordo com uma pesquisa do IBM Institute for Business Value, apenas 20% dos executivos afirmam que o RH é responsável pelo futuro da estratégia de trabalho em sua organização. Isso levanta a questão: se o RH não for dono do futuro do trabalho, quem será? A tecnologia, com sua promessa de revolucionar o cenário de negócios, é tanto uma iniciativa de RH quanto uma preocupação de TI.