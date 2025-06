Quando começamos em 2017, tínhamos uma visão completa de onde estaríamos em 2025? Não. Essa não foi uma decisão grande e estratégica. De modo algum. Na verdade, o que nos motivou foi a necessidade — uma combinação de desafios que, juntos, criaram a demanda por uma nova solução — o que certamente ressoa com muitas empresas.

O trabalho de conformidade do RH estava se tornando cada vez mais complexo devido a novas leis e regulamentações ao redor do mundo, e a equipe estava com dificuldades para acompanhar o ritmo e a velocidade das mudanças. Ao mesmo tempo, os consumidores estavam se acostumando com aplicativos que oferecem personalização, customização e conveniência, e os colaboradores passaram a levar essas expectativas para o ambiente de trabalho. Normalmente, enfrentaríamos esse tipo de desafio investindo mais dinheiro no problema; mas isso deixou de ser uma opção diante de um orçamento cada vez mais enxuto. Sabíamos que precisaríamos trabalhar de forma diferente.

A IA se tornou a solução óbvia. Quando lançamos o AskHR, um chatbot de perguntas e respostas de RH, em 2017, demos início ao nosso papel como Cliente Zero, em que testamos e implementamos primeiro a tecnologia de IA e automação da IBM, demonstrando seu poder e potencial tanto para nós quanto para os nossos clientes.

O problema é que, em 2017, nenhum colaborador usava o AskHR. Por que usariam, se ainda podiam ir até o final do corredor e falar com um parceiro de RH, ligar para o número 0800 ou enviar um e-mail e receber a resposta em 24 horas? Continuamos aprimorando a tecnologia e, em 2018, fizemos um movimento ousado. Desativamos o número de telefone e o endereço de e-mail do RH para todos os colaboradores e interrompemos o suporte dos parceiros de RH para 21 mil gerentes de linha de frente, literalmente da noite para o dia. AskHR se tornou a entrada com prioridade digital para o RH.

Por que fizemos isso? Tivemos que forçar essa mudança cultural para fazer com que os colaboradores começassem a pensar e agir de forma diferente. No começo, foi muito desafiador. Nosso NPS despencou para -35. Mas, depois, os funcionários da IBM perceberam que, com um chatbot disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, conseguiam as respostas que precisavam em segundos.

Conforme o chatbot aprendia e ficava mais inteligente, nosso NPS começou a subir. Adicionamos mais funcionalidades, inclusive a capacidade de realizar transações. O AskHR evoluiu para um assistente digital que permitia aos gerentes transferir colaboradores para outro gerente ou iniciar o processo de promoções trimestrais. E tudo isso era feito diretamente no AskHR com apenas alguns cliques.

Em 2024, o AskHR processou mais de 11,5 milhões de interações; 94% delas foram resolvidas dentro da própria plataforma. Isso significa que, de todas as perguntas feitas, apenas 6% precisaram ser encaminhadas para um parceiro de RH especializado. O NPS atual é de +74, ou seja, avançamos muito desde a pontuação de -35. Atualmente, o AskHR tem quase 90 automações incorporadas — e mais estão a caminho. Graças a isso, os gerentes conseguem realizar transações de RH 75% mais rápido do que antes.

O AskHR foi recentemente migrado para seu novo lar: o IBM watsonx Orchestrate, nossa plataforma de IA generativa. Trouxemos nossos agentes de IA junto, então agora os funcionários da IBM podem encontrar o que precisam em um só lugar. Essa é a beleza da IA agêntica - a camada de orquestração.

Agora, os funcionários da IBM podem simplesmente acessar o AskHR em vez de várias plataformas. Elas podem:

Conversar sobre carreira

Integrar um novo funcionário

Visualizar, promover, agendar e gerenciar treinamentos

Obter ajuda com o processo de promoções trimestrais

Tudo em um só lugar. Com esses recursos, liberamos novos níveis de produtividade, eficiência e experiência para funcionários da IBM do mundo todo.