Agentes de IA em recursos humanos

O que são agentes de IA para RH?

Os agentes de IA para a RH são ferramentas impulsionadas por inteligência artificial (IA) projetadas para automatizar e aprimorar diversas funções de recursos humanos. Esses agentes fazem uso de técnicas avançadas de processamento de linguagem natural de grandes modelos de linguagem (LLMs) para responder às entradas dos usuários, executar autonomamente fluxos de trabalho relacionados a RH e realizar análise de dados em tempo real.

Cada vez mais, eles são usados para apoiar equipes de RH em tarefas como aquisição de talentos, experiência do funcionário, conformidade, gerenciamento de folha de pagamento, gerenciamento de desempenho e outras tarefas do dia a dia. 

Por que os agentes de IA para RH são importantes? 

Em meio a mudanças nas expectativas dos funcionários, agentes de IA estrategicamente implementados com recursos avançados de IA conversacional podem funcionar como parceiros em uma empresa, transformando o RH.

Líderes de RH em todo o mundo estão enfrentando uma variedade de fatores que mudam a natureza do trabalho: escassez de mão de obra, crescentes lacunas de habilidades e o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas exigem novas estratégias de gerenciamento de talentos. Funcionários e gerentes precisam se tornar mais ágeis, fazendo mais com menos. Os agentes de IA e suas tecnologias associadas podem otimizar os fluxos de trabalho de RH e fornecer o suporte tão necessário aos funcionários, reduzindo o tempo que as equipes de RH gastam em tarefas administrativas.

A implementação dessas tecnologias pode ter resultados tangíveis na satisfação dos funcionários e nos resultados financeiros da empresa. Especialistas em negócios e pesquisadores acreditam que o investimento no bem-estar e no desenvolvimento profissional dos funcionários é um fator importante para o sucesso de uma organização.1 Funcionários satisfeitos e que estão sempre aprendendo tornam a empresa muito mais produtiva no geral. Como o IBM Institute for Business Value descobriu, as organizações que proporcionam as melhores experiências aos funcionários superam o crescimento da receita em 31% em comparação com outras organizações.2

Além disso, de acordo com uma pesquisa interna da IBM Consulting, quando os funcionários adotam opções de autoatendimento para tarefas rotineiras e as tarefas manuais de RH são reduzidas, o aumento da capacidade em uma empresa pode resultar em economia de 50% a 60% nos custos de prestação de serviços de RH. Com intervenções tecnológicas importantes que reduzem a carga administrativa e melhoram a experiência do usuário para os profissionais de RH e outros funcionários, as empresas podem melhorar consideravelmente o desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir as despesas gerais. Elas também podem transformar um departamento de RH de um departamento administrativo em um defensor da experiência geral do funcionário.

Como funcionam os agentes de IA de RH 

A tecnologia de IA agêntica existe em um espectro. Alguns agentes de IA exercem agência limitada, realizando tarefas específicas ou integrando dados externos selecionados para alcançar um único objetivo. Outros, como agentes de aprendizado, respondem continuamente a novas entradas para rastrear e responder de forma autônoma às preferências do usuário. Os chatbots agênticos (ao contrário dos chatbots IA não agênticos) não apenas respondem aos prompts dos usuários, mas personalizam suas respostas ao longo do tempo, utilizando recursos disponíveis para fornecer serviços mais abrangentes e considerar o curso de ação mais eficaz.

Em aplicações empresariais, uma variedade de agentes de IA é usada em conjunto para automatizar total ou parcialmente funções selecionadas de RH. Por exemplo, um chatbot agêntico pode fornecer informações personalizadas e relevantes a um funcionário que solicita informações sobre as políticas de licenças da empresa, enquanto agentes baseados em tarefas realizam uma série de trabalhos autônomos interconectados, como preencher documentos relevantes e gerenciar pedidos de folgas.

Frequentemente, os agentes de IA são integrados a sistemas existentes, trabalhando sem dificuldades com plataformas de gerenciamento de capital humano (HCM), software de gerenciamento de recursos empresariais, ferramentas de comunicação e emissão de tickets, diretórios ou outros sistemas de RH. Criticamente, os agentes de IA podem executar de forma autônoma tarefas complexas e de várias etapas, tornando-os mais ágeis do que as tecnologias anteriores de chatbots ou automação.

Benefícios do uso de agentes de IA para RH

Integrar agentes de IA a um departamento de RH pode ter vários benefícios interligados que economizam tempo, dinheiro e esforço desperdiçado pelas empresas. Por exemplo, a ferramenta AskHR da IBM, uma plataforma criada para automatizar mais de 80 processos comuns de RH, gerou resultados impressionantes. Hoje, o AskHR resolve 10,1 milhões de interações por ano em nome do departamento de RH, economizando 50.000 horas e US$ 5 milhões por ano. Simultaneamente, a pontuação de satisfação do cliente (CSAT) do departamento de RH melhorou drasticamente desde o lançamento da ferramenta.

Experiência aprimorada do funcionário

A IA agêntica pode capacitar os trabalhadores com acesso instantâneo a informações personalizadas relacionadas ao RH, reduzindo os tempos de espera e melhorando a precisão das respostas. Programas individualizados de aprendizado e desenvolvimento orientados por IA também ajudam os funcionários a crescer em suas carreiras, levando a uma maior satisfação no trabalho. Quando os gerentes de RH gastam menos tempo executando tarefas repetitivas que consomem tempo, eles ficam livres para se concentrar na construção de relacionamentos em conjunto com iniciativas estratégicas mais criativas.

Tomada de decisão aprimorada e altamente específica

Os departamentos de RH recebem grandes quantidades de informações altamente específicas sobre possíveis clientes, funcionários e desempenho, juntamente com dados de terceiros, como requisitos de conformidade. Quer seja analisando currículos ou fornecendo insights de desempenho aos profissionais de RH, a IA agêntica pode ajudar a ingestão de métricas e pontos de dados e ajudar as organizações a tomar decisões informadas sobre estratégias de contratação, promoção e retenção.

Aumento da produtividade

Agentes de IA automatizam tarefas repetitivas de RH, como processamento de folha de pagamento, administração de benefícios e triagem de candidatos, liberando os profissionais de RH para se concentrar em funções mais valiosas e centradas no ser humano. Além disso, quando as tarefas rotineiras de RH são facilmente acessíveis aos funcionários em tempo real, é menos provável que eles passem uma parte significativa do dia de trabalho com problemas de pessoal frustrantes e demorados.

Custos indiretos reduzidos

A automação dos processos de RH reduz os custos administrativos, minimizando a necessidade de entrada manual de dados, documentação e outras tarefas demoradas. As eficiências orientadas por IA levam a economias de custos no recrutamento, no processo de integração e em outras operações de RH.

Escalabilidade

Os agentes de IA permitem que os departamentos de RH lidem com cargas de trabalho crescentes sem a necessidade de recursos adicionais. Quer uma empresa esteja crescendo ou gerenciando uma grande força de trabalho, os agentes de IA são instantaneamente escaláveis, proporcionando um serviço de alto nível a empresas grandes e globais.

Cinco casos de uso para agentes de IA em RH

Engajamento e retenção de funcionários

Para reter os melhores talentos e engajar continuamente os funcionários, as empresas líderes se voltaram para a personalização e para os modelos de prestação de serviços focados no funcionário. Os agentes de IA podem lidar proativamente com as necessidades dos funcionários antes que surjam, ajudando a melhorar a cultura do ambiente de trabalho e a reduzir o atrito em toda uma organização.

Por exemplo, ferramentas de IA agêntica podem lidar com pedidos de folgas, gerar proativamente funções administrativas relevantes relacionadas a eventos importantes da vida, como o nascimento de um filho, ou recomendar oportunidades de desenvolvimento de carreira com base no cargo e nos objetivos de um indivíduo. Ao personalizar a comunicação com os funcionários e o suporte em escala, a IA agêntica permite que os profissionais de RH se concentrem em assuntos mais íntimos ou urgentes, o que acaba aumentando a satisfação dos funcionários.

Integração e treinamento

Os agentes de IA facilitam a integração dos funcionários, automatizando a verificação de documentos, as verificações pré-emprego e o envio de solicitações de TI. Eles também personalizam o currículo de treinamento e gerenciam a criação de perfis de usuários, garantindo uma experiência sem dificuldades para novas contratações. A IA pode personalizar as experiências de aprendizado com base nas funções e nos níveis de competências dos funcionários, ajudando tanto os novos funcionários quanto os membros veteranos da equipe a aprimorar seus talentos para aumentar a produtividade.

Os agentes também fornecem respostas em tempo real para perguntas comuns dos funcionários, oferecendo informações personalizadas e específicas das funções quando os funcionários mais precisam. Isso pode ajudar os novos contratados a fazer a transição para suas funções com menos atrito e desafiar continuamente os funcionários existentes a se aprimorar para sua próxima tarefa.

Gerenciamento de desempenho

Os agentes de IA têm a capacidade de criar metas praticáveis e planos de desenvolvimento de carreira para os funcionários, sugerindo possíveis cargos internos e resumindo oportunidades de desenvolvimento de habilidades. Com acesso aos dados dos funcionários, eles também podem fornecer feedback em tempo real e analisar a produtividade dos funcionários, oferecendo recomendações para a melhoria contínua.

Por exemplo, a IBM usa um colaborador digital baseado em regras para auxiliar gerentes de RH selecionados por meio do processo de promoção trimestral, automatizando a coleta e a formatação de dados de vários sistemas para até 17.000 funcionários. Com ferramentas como essas, os departamentos de RH podem obter insights precisos, justos e oportunos sobre o desempenho que ajudam os gerentes a tomar decisões críticas de planejamento da força de trabalho e economizar dezenas de milhares de horas.

Simplificação do gerenciamento e da administração de RH

Os agentes de IA automatizam uma ampla variedade de tarefas do sistema de RH, como processamento de folha de pagamento, administração de benefícios, agendamento, resumo de entrevistas e monitoramento de conformidade, aumentando a eficiência e reduzindo erros. Essas ferramentas podem garantir a conformidade com as políticas da empresa, sinalizando riscos potenciais e sugerindo ações corretivas. Os portais de autoatendimento de IA permitem que os funcionários acessem informações e enviem solicitações sem intervenção humana, reduzindo a sobrecarga administrativa.

Aquisição de talentos

Agentes de IA podem simplificar quase todas as etapas do processo de gerenciamento de talentos e desenvolvimento, desde a análise de currículos até a criação de pacotes de ofertas. Os agentes podem filtrar por grandes grupos de candidatos, agendar entrevistas, auxiliar na avaliação dos candidatos e empregar IA generativa para se comunicar com possíveis funcionários.

Por exemplo, a organização de entrevistas como serviço FloCareer usa IA para obter diversos candidatos de um banco de dados de 169 milhões de candidatos e implementa a tecnologia para agendar entrevistas, economizando inúmeras horas e aumentando a eficácia do processo de contratação. Ferramentas como essas ajudam os departamentos de RH a identificar rapidamente os candidatos mais valiosos para uma determinada posição, tomar decisões mais fundamentadas e dedicar mais tempo à melhoria da experiência geral do candidato.

Melhores práticas para o uso de agentes de IA em HR

Combine IA com supervisão humana

Embora os agentes de IA sejam capazes de executar tarefas complexas de forma autônoma, a tecnologia deve aprimorar, em vez de substituir, a tomada de decisão humana. As organizações bem-sucedidas geralmente estabelecem protocolos para avaliações humanas de recomendações geradas por IA, especialmente para funções delicadas de RH, como contratações, promoções e avaliações de desempenho. Isso ajuda a garantir a transparência, mantém os padrões éticos e promove uma cultura de colaboração entre seres humanos e máquinas.

Conecte a IA agêntica a uma ampla variedade de aplicações e dados

Como a pesquisa da IBM sugeriu, os funcionários que usam a IA geralmente veem melhores resultados quando os agentes e outras ferramentas de IA também estão conectados aos sistemas e fluxos de trabalho aos quais estão acostumados. Além disso, os agentes com acesso a mais conjuntos de dados e aplicações têm mais ferramentas de resolução de problemas à disposição.

Portanto, pode ser crítico integrar a IA a um conjunto diversificado de sistemas de gerenciamento de RH, ferramentas de comunicação e bancos de dados externos para maximizar sua eficácia. A conectividade sem dificuldades entre as operações de RH permite que a IA analise os dados de forma holística, fornecendo insights mais profundos e melhorando as funções de RH.

Concentre-se na gestão de mudanças e na qualificação dos funcionários

A criação de novos locais para interação ser humano-máquina em todo o processo de RH representa uma mudança significativa, tanto para os profissionais de RH quanto para a empresa em geral. Como a IBM Consulting descobriu, os funcionários adotam novas tecnologias e estruturas de negócios com 34% mais frequência quando o engajamento do funcionário está no centro do design transformacional.

A implementação da IA agêntica frequentemente revela uma lacuna de habilidades, e as organizações bem-sucedidas dedicam um esforço significativo em treinamentos e estratégias de gestão de mudanças que ajudam os funcionários a trabalhar efetivamente ao lado dos agentes. Isso pode significar equipar os profissionais de RH com as ferramentas necessárias para usar agentes, priorizando a comunicação executiva transparente e fornecendo iniciativas de aprendizado contínuo para ajudar os líderes de RH a se adaptar aos sistemas de IA em evolução.

Recrie o modelo operacional empresarial

Frequentemente, a implementação da IA ad-hoc para substituir um único esforço manual gera menos valor do que recriar os fluxos de trabalho departamentais para complementar os recursos da IA. Ao projetar uma estratégia de RH impulsionada por IA, as empresas bem-sucedidas frequentemente redefinem funções e responsabilidades para otimizar os recursos das soluções de IA, garantindo que os funcionários e a tecnologia trabalhem juntos de forma eficaz.

Treine agentes de IA em conjuntos de dados relevantes

Os modelos de IA são tão bons quanto os dados com os quais alimentados, e os agentes específicos de tarefas devem ser treinados com dados específicos de tarefas. Isso pode incluir dados de funcionários, como avaliações de desempenho e registros de atividades, informações de perfis de candidatos, como currículos ou dados do LinkedIn, ou políticas e procedimentos organizacionais. Modelos de treinamento com conjuntos de dados relevantes melhoram enormemente a capacidade de um agente de executar uma tarefa de forma eficaz. Além disso, os agentes de IA devem ser treinados com dados de alta qualidade, sem viés e diversificados, e atualizados regularmente para refletir mudanças na política da empresa, setores e expectativas da força de trabalho.
