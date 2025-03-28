Agentes de IA em recursos humanos

Em meio a mudanças nas expectativas dos funcionários, agentes de IA estrategicamente implementados com recursos avançados de IA conversacional podem funcionar como parceiros em uma empresa, transformando o RH.

Líderes de RH em todo o mundo estão enfrentando uma variedade de fatores que mudam a natureza do trabalho: escassez de mão de obra, crescentes lacunas de habilidades e o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas exigem novas estratégias de gerenciamento de talentos. Funcionários e gerentes precisam se tornar mais ágeis, fazendo mais com menos. Os agentes de IA e suas tecnologias associadas podem otimizar os fluxos de trabalho de RH e fornecer o suporte tão necessário aos funcionários, reduzindo o tempo que as equipes de RH gastam em tarefas administrativas.

A implementação dessas tecnologias pode ter resultados tangíveis na satisfação dos funcionários e nos resultados financeiros da empresa. Especialistas em negócios e pesquisadores acreditam que o investimento no bem-estar e no desenvolvimento profissional dos funcionários é um fator importante para o sucesso de uma organização.1 Funcionários satisfeitos e que estão sempre aprendendo tornam a empresa muito mais produtiva no geral. Como o IBM Institute for Business Value descobriu, as organizações que proporcionam as melhores experiências aos funcionários superam o crescimento da receita em 31% em comparação com outras organizações.2

Além disso, de acordo com uma pesquisa interna da IBM Consulting, quando os funcionários adotam opções de autoatendimento para tarefas rotineiras e as tarefas manuais de RH são reduzidas, o aumento da capacidade em uma empresa pode resultar em economia de 50% a 60% nos custos de prestação de serviços de RH. Com intervenções tecnológicas importantes que reduzem a carga administrativa e melhoram a experiência do usuário para os profissionais de RH e outros funcionários, as empresas podem melhorar consideravelmente o desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir as despesas gerais. Elas também podem transformar um departamento de RH de um departamento administrativo em um defensor da experiência geral do funcionário.