A FloCareer fez uma parceria com a ThisWay Global e implementou o IBM watsonx Orchestrate para expandir seu canal de entrevistadores em potencial, adotar medidas para remover (link externo ao site ibm.com) preconceitos inconscientes de seus processos de contratação e melhorar a eficiência da comunicação com os candidatos e do agendamento.

“Selecionamos candidatos para nossas funções abertas de entrevistador usando a plataforma da ThisWay Global. Em seguida, recorremos ao IBM watsonx Orchestrate para automatizar o contato com candidatos qualificados. À medida que continuarmos expandindo nossa adoção do watsonx Orchestrate, também automatizaremos o agendamento de entrevistas. Tudo isso nos ajudará a reduzir nosso próprio tempo total de contratação e a aumentar nossa equipe com mais eficiência”, explica Sukernek.

A ThisWay Global oferece à FloCareer um banco de dados com 169 milhões de candidatos diversificados, alimentado por um algoritmo de correspondência imparcial impulsionado por IA (link externo ao site ibm.com). Assim, fica mais fácil para a equipe da FloCareer encontrar e identificar, de forma ética, entrevistadores qualificados para seus negócios. Desenvolvido com as mais recentes tecnologias de IA e amplas integrações, o watsonx pode lidar com agendamento de entrevistas e acompanhamento de comunicações, liberando a equipe da FloCareer para se concentrar na construção de relacionamentos e oferecer uma experiência positiva para os candidatos que concorrem a funções abertas de entrevistador.