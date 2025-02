É difícil encontrar e acessar candidatos qualificados quando você está sobrecarregado com a papelada. É melhor passar seu tempo individualmente com os candidatos, conhecendo-os e identificando se eles são boas opções.

Com o IBM watsonx Orchestrate™ e a integração do ThisWay Global, você pode se concentrar em atividades de alto valor enquanto o Watson cuida das tarefas simples que eram demoradas. Por exemplo, peça ao Orchestrate para selecionar candidatos do conjunto diversificado do ThisWay Global e entrar em contato com eles para agendar uma entrevista.