Agentes de IA vs. assistentes de IA

Os assistentes de IA melhoram a experiência do cliente ao fornecer suporte em tempo real e no mundo real por chat, voz e e-mail. Eles lidam com consultas comuns de clientes, orientam os usuários sobre opções de autoatendimento e encaminham questões complexas quando necessário. Usando NLP, eles personalizam interações, recomendam produtos e ajudam os clientes a concluir transações rapidamente. Sua disponibilidade a qualquer momento melhora a satisfação do cliente e reduz os custos.

Os agentes de IA levam a experiência do cliente e o suporte ao cliente ainda mais longe, adaptando-se ao comportamento do usuário em tempo real. Ao contrário dos assistentes de IA com respostas em roteiros, os agentes de IA aprendem e melhoram as interações, seja simulando entrevistas de emprego ou lidando com problemas complexos de suporte de forma autônoma. Eles operam em sites, aplicativos e dispositivos de IoT para criar experiências de usuário tranquilas e altamente personalizadas.