Com o enfraquecimento das barreiras entre a vida pessoal e profissional, as expectativas de trabalhadores e empregadores também mudaram. As principais empresas são cada vez mais pressionadas a promover ambientes de trabalho positivos, flexíveis e empáticos para atender às necessidades dos colaboradores e reter talentos. Mas, ainda mais importante, colaboradores satisfeitos e engajados, com sistemas de apoio sólidos, são mais produtivos e têm maior propensão a adotar mudanças. Como observamos, os colaboradores adotam novas estruturas organizacionais — e tecnologias — 34% mais frequentemente quando o engajamento dos funcionários está no centro do design transformacional.

Isso representa um desafio para as empresas: como projetar experiências coesas e envolventes que cultivem confiança e satisfação em toda a organização quando a única constante é a mudança? Mas as empresas que vencem esse desafio colhem resultados impressionantes. De acordo com uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value, organizações que promovem experiências excepcionais para os funcionários apresentam um crescimento de receita 31% maior do que aquelas que não o fazem. Dados da Gallup mostram que empresas que valorizam EX têm 23% mais lucro do que as que não valorizam.

Nas seções a seguir, exploraremos como as organizações podem criar, executar e operar continuamente experiências para os funcionários que não apenas absorvam mudanças no curto prazo, mas também fomentem uma cultura de agilidade e resiliência organizacional, independentemente do que o futuro traga.