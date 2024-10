O que é IA preditiva?

Independentemente do algoritmo que uma organização utiliza, durante o treinamento, o modelo aprende relacionamentos e padrões nos dados e ajusta seus parâmetros internos. Ele tenta minimizar a diferença entre suas produções previstas e os valores reais no conjunto de treinamento. Esse processo é frequentemente iterativo, onde o modelo ajusta repetidamente seus parâmetros com base no erro que observa até atingir um estado ótimo.

Modelos treinados com dados mais diversos e representativos tendem a ter um desempenho melhor nas previsões. Além disso, a escolha do algoritmo e os parâmetros definidos durante o treinamento podem impactar a precisão do modelo. Com dados suficientes, um modelo de aprendizado de máquina pode aprender a filtrar as informações e processar os dados, resultando em resultados mais precisos.