Há diversos problemas que estão presentes nas discussões sobre ética relacionadas às tecnologias de IA. Alguns destes incluem:

Singularidade tecnológica



Embora este tópico atraia muita atenção do público, muitos pesquisadores não estão preocupados com a ideia de a IA ultrapassar a inteligência humana em um futuro próximo ou imediato. Isso também é conhecido como superinteligência, que Nick Bostrum define como "qualquer intelecto que supera amplamente os melhores pensadores humanos em praticamente todas as áreas, incluindo criatividade científica, sabedoria geral e habilidades sociais". Apesar do fato de que a IA forte e a superinteligência não são iminentes na sociedade, a ideia de sua existência levanta algumas questões interessantes quando consideramos o uso de sistemas autônomos, como carros autônomos. Não é realista pensar que um carro sem motorista nunca sofreria um acidente de carro, mas quem seria o responsável legal nessas circunstâncias? Devemos ainda buscar veículos autônomos ou limitar a integração dessa tecnologia para criar apenas veículos semiautônomos que promovam a segurança entre os motoristas? Essa decisão ainda está aberta, mas esses são os tipos de debates éticos que estão ocorrendo à medida que novas e inovadoras tecnologias de IA são desenvolvidas.



O impacto da IA no mercado de trabalho



Embora grande parte da percepção pública em torno da inteligência artificial gire em torno da perda de empregos, essa preocupação deveria reanalisada. A cada nova tecnologia disruptiva, vemos que a demanda do mercado por vagas de trabalho específicas também muda. Por exemplo, quando olhamos para o mercado automotivo, muitos fabricantes, como a GM, estão mudando para se concentrar na produção de veículos elétricos para se alinhar às iniciativas verdes. O mercado de energia não irá acabar, mas a fonte de energia está mudando de uma economia de combustíveis para energia elétrica. A inteligência artificial deve ser vista de maneira semelhante, onde a inteligência artificial mudará a demanda de tarefas para outras áreas. Serão necessários indivíduos para gerenciar esses sistemas à medida que os dados aumentam e mudam todos os dias. Ainda haverá necessidade de recursos para resolver problemas mais complexos dentro dos setores de mercado que são mais prováveis de serem afetados por mudanças na demanda de tarefas, como atendimento ao cliente. O aspecto importante da inteligência artificial e seu efeito no mercado de trabalho ajudará os indivíduos na transição para essas novas áreas de demanda do mercado.



Privacidade



Privacidade tende a ser discutida no contexto de privacidade de dados, proteção de dados e segurança de dados, e essas preocupações permitiram que os legisladores fizessem mais avanços aqui nos últimos anos. Por exemplo, em 2016, a legislação GDPR foi criada para proteger os dados pessoais de pessoas na European Union and European Economic Area, dando aos indivíduos mais controle sobre seus dados. Nos Estados Unidos, alguns estados estão desenvolvendo políticas, como o California Consumer Privacy Act (CCPA), que exige que as empresas informem os consumidores sobre a coleta de seus dados. Essa legislação recente forçou as empresas a repensar como armazenam e usam dados de identificação pessoal (PII). Como resultado, os investimentos em segurança se tornaram uma prioridade cada vez maior para as empresas, à medida que buscam eliminar quaisquer vulnerabilidades e oportunidades de inspeção, hacking e ataques cibernéticos.



Viés e discriminação



Casos de viés e discriminação em vários sistemas inteligentes levantaram muitas questões éticas relacionadas ao uso da inteligência artificial. Como podemos nos proteger contra viés e discriminação quando os próprios dados de treinamento podem levar ao preconceito? Embora as empresas normalmente sejam bem-intencionadas em relação aos seus esforços de automação, a Reuters destaca algumas das consequências não previstas da implementação da IA nas práticas de contratação. Em seu esforço para automatizar e simplificar um processo, a Amazon, involuntariamente tendenciou candidatos a emprego em potencial por gênero para cargos técnicos abertos e, no final das contas, tiveram que descartar o projeto. À medida que surgem eventos como esses, a Harvard Business Review levantou outras questões pontuais sobre o uso de IA nas práticas de contratação, como quais dados devem ser usados para avaliar um candidato para um cargo.



O viés e a discriminação também não se limitam à função de recursos humanos. Isto pode ser observado em diversas tecnologias, desde software de reconhecimento facial a algoritmos de mídia social.

À medida que as empresas se tornam mais conscientes dos riscos da IA, elas também se tornam mais ativas nessa discussão em torno da ética e dos valores da IA. Por exemplo, no ano passado, o CEO da IBM, Arvind Krishna, afirmou que a IBM encerrou a comercialização dos produtos IBM de reconhecimento e análise facial para o público, enfatizando que "a IBM se opõe firmemente e não tolerará o uso de qualquer tecnologia, incluindo tecnologia de reconhecimento facial oferecida por outros fornecedores, para inspeção em massa, discriminação racial, violações de direitos humanos básicos e de liberdades ou qualquer propósito que não seja consistente com nossos valores e Princípios de confiança e transparência".

Responsabilidade



Uma vez que não há legislação relevante para regular as práticas de IA, não existe um mecanismo real de cumprimento para garantir a prática de IA ética. Os incentivos atuais para que as empresas sigam essas diretrizes são as repercussões negativas de um sistema de IA antiético nos resultados financeiros. Para preencher esse espaço, surgiram estruturas éticas como parte de uma colaboração entre especialistas em ética e pesquisadores para controlar o desenvolvimento e distribuição de modelos de IA na sociedade. No entanto, no momento, eles servem apenas para orientar, e a pesquisa (PDF) mostra que a combinação de responsabilidade compartilhada e a falta de determinação de possíveis consequências não resulta necessariamente na prevenção de danos à sociedade.