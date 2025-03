O que é IA forte?

Alan Turing desenvolveu o Teste de Turing em 1950 e o discutiu em seu artigo, "Computing Machinery and Intelligence". Originalmente conhecido como Jogo da Imitação, o teste avalia se o comportamento de uma máquina pode ser diferenciado do de um ser humano. Nesse teste, há uma pessoa conhecida como "interrogador", que busca identificar uma diferença entre uma produção gerada por computador e aquela gerada por um ser humano por meio de uma série de perguntas. Se o interrogador não puder discernir de forma confiável as máquinas dos participantes humanos, então a máquina terá passado no teste. No entanto, se o avaliador puder identificar as respostas humanas corretamente, isso eliminará a máquina de ser categorizada como inteligente.

Embora não haja diretrizes de avaliação definidas para o Teste de Turing, Turing especificou que um avaliador humano terá apenas 70% de chance de prever corretamente uma conversa gerada por humano versus gerada por computador após cinco minutos. O Teste de Turing introduziu aceitação geral em relação à ideia de inteligência de máquina.

No entanto, o Teste de Turing original testa apenas um conjunto de habilidades — saída de texto ou xadrez como exemplos. Uma IA forte precisa realizar uma variedade de tarefas igualmente bem, levando ao desenvolvimento do Teste de Turing Estendido. Esse teste avalia o desempenho textual, visual e auditivo da IA e o compara à produção gerada por humanos. Essa versão é usada na famosa competição do Prêmio Loebner, em que um juiz humano adivinha se a produção foi criada por um humano ou por um computador.