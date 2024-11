O que é transparência de IA?

Aplicações de IA, como IA generativa chatbots, agentes virtuais e mecanismos de recomendação agora são usados por dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo todos os dias. A transparência sobre como essas ferramentas de IA funcionam provavelmente não é uma preocupação para esse nível de tomada de decisão de baixo risco: se o modelo se mostrar impreciso ou tendencioso, os usuários podem perder algum tempo ou renda disponível.

No entanto, mais setores estão adotando aplicações de IA para informar a tomada de decisões de alto risco. Por exemplo, a IA agora ajuda empresas e usuários a fazer escolhas de investimento, diagnósticos médicos, decisões de contratação, sentenças criminais e muito mais. Nesses casos, as possíveis consequências de resultados de IA tendenciosos ou imprecisos são muito mais perigosas. As pessoas podem perder economias, oportunidades de carreira ou anos de suas vidas.

Para que os stakeholders confiem que a IA está tomando decisões eficazes e justas em seu nome, eles precisam de visibilidade sobre como os modelos operam, a lógica dos algoritmos e como o modelo é avaliado quanto à precisão e à imparcialidade. Eles também precisam saber mais sobre os dados usados para treinar e ajustar o modelo, incluindo fontes de dados e como os dados são processados, ponderados e rotulados.

Além de criar confiança, a transparência na IA promove o compartilhamento de conhecimento e a colaboração em todo o ecossistema de IA, contribuindo para avanços no desenvolvimento da IA. E ao ser transparente por padrão, as organizações podem se concentrar mais no uso de tecnologias de IA para atingir as metas de negócios e se preocupar menos com a confiabilidade da IA.