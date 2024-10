O que é inteligência artificial na medicina?

Aqui estão alguns exemplos de como a IA pode ser usada:

IA na detecção e diagnóstico de doenças

Ao contrário dos humanos, a IA nunca precisa dormir. Modelos de aprendizado de máquina poderiam ser usados para observar os sinais vitais de pacientes recebendo cuidados críticos e alertar os médicos se determinados fatores de risco aumentarem. Enquanto dispositivos médicos, como monitores cardíacos, podem monitorar sinais vitais, a IA pode coletar os dados desses dispositivos e procurar condições mais complexas, como sepse. Um cliente da IBM desenvolveu um modelo de IA preditivo para bebês prematuros que é 75% preciso na detecção de sepse grave.

Tratamento personalizado de doenças

A medicina de precisão pode se tornar mais fácil de atender com assistência de IA virtual. Como os modelos de IA podem aprender e reter preferências, a IA tem o potencial de fornecer recomendações personalizadas em tempo real aos pacientes, o tempo todo. Em vez de ter que repetir informações com uma nova pessoa a cada vez, um sistema de saúde poderia oferecer aos pacientes acesso ininterrupto a um assistente virtual com inteligência artificial que pudesse responder a perguntas com base no histórico médico, nas preferências e nas necessidades pessoais do paciente.

IA em imagens médicas

A IA já está desempenhando um papel proeminente na imagem médica. Pesquisas indicaram que a IA alimentada por neural networks pode ser tão eficaz quanto radiologistas humanos na detecção de sinais de câncer de mama, bem como outras condições. Além de ajudar os clínicos a identificar sinais precoces de doenças, a IA também pode ajudar a tornar o número impressionante de imagens médicas que os clínicos precisam monitorar mais administrável, detectando partes vitais do histórico de um paciente e apresentando as imagens relevantes a eles.

Eficiência do ensaio clínico

É gasto muito tempo durante os ensaios clínicos atribuindo códigos médicos aos resultados dos pacientes e atualizando os conjuntos de dados relevantes. A IA pode ajudar a acelerar esse processo, proporcionando uma busca mais rápida e inteligente de códigos médicos. Dois clientes da IBM Watson Health descobriram recentemente que, com a IA, poderiam reduzir o número de pesquisas de códigos médicos em mais de 70%.

Desenvolvimento acelerado de medicamentos

A descoberta de medicamentos costuma ser uma das partes mais longas e caras do desenvolvimento de medicamentos. A IA pode ajudar a reduzir os custos de desenvolvimento de novos medicamentos principalmente de duas maneiras: criando melhores designs de medicamentos e encontrando novas combinações promissoras de medicamentos. Com a IA, muitos dos desafios de big data enfrentados pelo setor de ciências da vida podem ser superados.