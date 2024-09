Os benefícios da IA na área da saúde

De acordo com a Statista, o mercado de inteligência artificial (IA) na área da saúde, avaliado em US$ 11 bilhões em 2021, valerá US$ 187 bilhões em 2030. Esse grande aumento significa que provavelmente continuaremos vendo mudanças consideráveis na forma como operam prestadores de serviços médicos, hospitais, empresas farmacêuticas e de biotecnologia e outros na área da saúde.

Algoritmos melhores de aprendizado de máquina (ML), mais acesso a dados, hardware mais barato e a disponibilidade do 5G contribuíram para o aumento da aplicação de IA na área da saúde, acelerando o ritmo da mudança. As tecnologias de IA e ML podem filtrar enormes volumes de dados da área da saúde, desde registros médicos e estudos clínicos até informações genéticas, e analisá-los muito mais rápido do que um ser humano o faria.