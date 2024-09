Mais do que apenas uma nova iteração, a próxima versão da solução foi uma verdadeira inovação e levou ao lançamento do SELTA SQUARE como sua própria empresa. A SELTA SQUARE trabalhou com a IBM para substituir o software anterior de RPA pela IBM RPA e transferir a solução para a web, criando o primeiro sistema de PV-as-a-service (PVaaS) da Coreia. "Sabíamos que tínhamos algo especial", diz Min Kyung Shin, diretor executivo (CEO) da SELTA SQUARE. "O serviço baseado na Web poderia ser facilmente fornecido a outras empresas. Era uma inovação valiosa demais para ser reprimida.”

A SELTA SQUARE eliminou o problema de incompatibilidade de dados e alcançou um desempenho consistente usando o software RPA da IBM para validar todos os dados por meio do processo de validação de sistema computadorizado (CSV), que está em conformidade com as regulamentações do setor para garantir a integridade dos dados, como as diretrizes da FDA21 CFR Part 11 da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) e as diretrizes GAMP 5 da Sociedade Internacional de Engenharia Farmacêutica (ISPE).

A nova precisão permitiu que a equipe percebesse plenamente o valor de um sistema automatizado. A solução de RPA não só realiza as pesquisas bibliográficas com muito mais rapidez do que os humanos, como também pode trabalhar 24 horas por dia, o que aumenta os benefícios. Além disso, ele incorpora a IA do SELTA SQUARE para reduzir o tempo gasto em tarefas simples e repetitivas, como a detecção e a eliminação de descobertas duplicadas. "Primeiro, o IBM RPA realiza buscas na literatura pelos termos-chave, e em seguida, o Detector de Casos de IA da SELTA SQUARE opera nos artigos identificados pela busca do RPA e destaca novas informações de segurança", diz Shin. "Os especialistas humanos ainda decidem como agir com base nas informações, agora eles simplesmente obtêm as informações-chave muito mais rapidamente."

O processo de PV é agora mais de quatro vezes mais rápido do que antes, e o tempo economizado é o tempo que a equipe humana usa para melhorar a qualidade da energia fotovoltaica.

Shin explica: "Anteriormente, levava cerca de 5 minutos em média por termo de pesquisa apenas para pesquisas de literatura. E de acordo com a nossa própria investigação, outras empresas levam tempo semelhante. A nova solução de RPA leva, em média, apenas 1 minuto e 11 segundos por termo de pesquisa — e é concluída enquanto você dorme. Assim, os especialistas em PV agora podem tomar decisões médicas examinando a literatura recuperada, sem precisar passar horas pesquisando. Nossa equipe agora se concentra mais em revisar, avaliar e analisar casos válidos, e isso está melhorando a qualidade do monitoramento geral da literatura."