Em outubro de 2020, o NBN contratou a Parplex, uma empresa de tecnologia especializada em soluções de software de automação robótica de processos (RPA). Ellen Bartholomeeusen, gerente de operações do NBN, diz: “Foi importante para nós ver que a Parplex era um parceiro de negócios da IBM. E escolhemos a Parplex porque propuseram a melhor solução.”

A colaboração começou com um piloto concentrado no processamento de um pequeno subconjunto de cédulas. Em janeiro de 2021, após o sucesso do piloto, a Parplex voltou sua atenção para a automação de todo o processo de implementação das normas ISO como normas belgas e para a configuração do bot, chamado Otis. A Parplex trabalhou de forma iterativa e refinada e validou o bot para cada fase. Após testes de ponta a ponta, o NBN lançou o Otis em maio de 2021.

Nordine Vandezande, proprietário da Parplex, explica: “O software IBM RPA tem todos os recursos necessários para criar um bot e automatizar o processo de votação do NBN. Configuramos o processo completo: criar as cédulas e coletar as informações dos padrões. O bot é executado todas as noites. Funciona com base em planilhas que contêm metadados relacionados à ISO, como o número e a descrição do padrão. Ao ler as planilhas, o bot sabe quais cédulas precisa criar e quais precisa fechar.”

O Otis é executado em uma estação de trabalho completamente configurada pela Parplex. Ele se integra ao sistema interno de gerenciamento de informações de produto (PIM), ao site da ISO e às plataformas de software como serviço (SaaS) do NBN. Isso garante que as informações cheguem onde elas pertencem em tempo real.

Michel acrescenta: “Todas as manhãs vemos imediatamente quais cédulas foram implementadas corretamente — elas são sinalizadas com ‘ok.’ Em alguns casos, o bot não pode preencher um campo porque as informações estão faltando nos sistemas ISO ou por algum outro motivo. Nesses casos, o bot destaca que é necessária a intervenção humana e de campo para fazer uma correção ou preenchê-la.”

Bartholomeeusen também aprecia a capacidade da solução de relatar erros e bugs. “Isso facilita a tarefa, mostrando-nos o que não funcionou para que possamos terminar a tarefa muito rapidamente”, diz ela. “Eu diria que apenas 5% das implementações de padrões exigem intervenção manual. Do ponto de vista de velocidade e qualidade, implementar o bot tem sido uma grande mais-valia.”