A Sicoob pesquisou várias soluções de RPA antes de escolher a tecnologia IBM Robotic Process Automation. O que mais se destacou foi a integração e as funcionalidades robustas da solução, como recursos de monitoramento, aprendizado de máquina e um cofre de senhas, que permite a privacidade e ajuda a reduzir os casos de fraude.

Gomede explica: “Tínhamos uma lista de recursos específicos que queríamos implementar em nossos sistemas e gostamos do que vimos na solução de RPA da IBM. O cofre de senhas é um ótimo recurso, pois permite remover o acesso de usuários específicos a determinados softwares. E usamos o recurso de monitoramento para coletar dados de registros e criar relatórios para os gerentes, para que eles possam ver, por exemplo, quantas tarefas foram concluídas hoje ou no mês passado”.

O programa de RPA começou com uma prova de conceito (POC) para testar a solução e entender como a tecnologia pode afetar a infraestrutura, os processos empresariais e a força de trabalho da empresa. “Depois disso, tivemos a confiança necessária para avançar e criar bots diferentes para cada tipo de problema”, acrescenta Gomede.

Os robôs da Sicoob são assistidos, o que significa que são ativados pelos funcionários e trabalham junto com eles para realizar tarefas específicas em um processo, como lançamento de dados ou análises. Muitos dos robôs ajudam em processos com as verificações necessárias, em que coletar, verificar, avaliar e analisar as informações fornecidas pelo cliente consome muito tempo.

O primeiro robô, chamado Eva, construído em 2020, se concentra na detecção de fraudes. Atualmente, mais 13 robôs profissionais estão em produção para auxiliar nos seguintes processos:

Atualização de registros: recebe e analisa os documentos do cliente e atualiza as informações de registro de acordo com as solicitações do cliente.

Análise de limite de crédito: faz análises de crédito em formulários fornecidos pelo cliente, insere dados no software ERP e atualiza os limites de crédito da maneira adequada.

Cotações de seguro: recebe solicitações de clientes, acessa sites de várias seguradoras, determina os preços e oferece a melhor opção aos clientes.

Verificação de abertura da conta: lida com o processo de novas contas do início ao fim, obtendo documentos do cliente, analisando a validade das informações, lançando dados no software ERP e disponibilizando uma conta corrente pronta para uso.

Conversor de arquivos: lê e converte documentos em diferentes formatos especificados pelos funcionários após serem carregados no software de fluxo de trabalho.

Empréstimos consignados: obtém e analisa documentos de clientes, insere dados no sistema ERP e gera propostas de crédito.

Formulário de registro: lê documentos de registro e avalia sua exatidão.

De acordo com Gomede, o segredo para integrar os humanos à automação digital é envolver todas as áreas da organização. “A equipe de TI participa, a área de negócios precisa fornecer as informações do processo e os recursos humanos devem definir os funcionários em tempo integral e quais competências serão necessárias daqui para frente, com a reformulação das tarefas”.