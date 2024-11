Nos últimos anos, o uso de sistemas de IA aumentou em todos os setores. A McKinsey relata (link fora do site ibm.com) que 72% das organizações utilizam agora alguma forma de inteligência artificial (IA), um aumento de 17% em relação a 2023.

Embora as organizações busquem os benefícios da IA, como inovação, eficiência e maior produtividade, nem sempre elas enfrentam seus possíveis riscos, como dúvidas com a privacidade, ameaças à segurança e questões éticas e legais.

Os líderes estão bem cientes desse desafio. Um estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBM IBV) (link fora do ibm.com) descobriu que 96% dos líderes acreditam que a adoção de IA generativa torna uma violação de segurança mais provável. Ao mesmo tempo, o IBM IBV também descobriu que apenas 24% dos atuais projetos de IA generativa são garantidos.

O gerenciamento de risco da IA pode ajudar a fechar essa lacuna e capacitar as organizações a aproveitar todo o potencial dos sistemas de IA sem comprometer a ética ou a segurança da IA.