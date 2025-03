O que é governança de IA?

A governança de IA é essencial para gerenciar os rápidos avanços na tecnologia de IA, especialmente com o surgimento da IA generativa. A IA generativa, que inclui tecnologias capazes de criar novos conteúdos e soluções, como texto, imagens e código, tem um grande potencial em muitos casos de uso.

Desde o aprimoramento dos processos criativos em design e mídia até a automatização de tarefas no desenvolvimento de software, a IA generativa está transformando a forma como os setores operam. No entanto, com sua ampla aplicabilidade, surge a necessidade de uma governança robusta de IA.

Os princípios da governança de IA responsável são essenciais para que as organizações protejam a si mesmas e a seus clientes. Estes princípios podem orientar as organizações no desenvolvimento ético e na aplicação de tecnologias de IA, que incluem:

Empatia : as organizações devem entender as implicações sociais da IA, não apenas os aspectos tecnológicos e financeiros. Elas precisam prever e lidar com o impacto da IA em todos os stakeholders.





Controle de vieses: é essencial examinar rigorosamente os dados de treinamento para evitar a incorporação de vieses do mundo real em algoritmos de IA, ajudando a garantir processos de tomada de decisões imparciais e sem viés.





Transparência: deve haver clareza e abertura na forma como os algoritmos de IA operam e tomam decisões, com as organizações prontas para explicar a lógica e o raciocínio por trás dos resultados orientados por IA.





deve haver clareza e abertura na forma como os algoritmos de IA operam e tomam decisões, com as organizações prontas para explicar a lógica e o raciocínio por trás dos resultados orientados por IA. Responsabilidade: as organizações devem definir e seguir proativamente elevados padrões para gerenciar as mudanças significativas que a IA pode trazer, mantendo a responsabilidade pelos impactos da IA.

No final de 2023, a Casa Branca emitiu uma ordem executiva para ajudar a garantir a segurança e proteção da IA. Essa estratégia abrangente oferece um framework para estabelecer novas normas para gerenciar os riscos inerentes à tecnologia de IA. As novas normas de segurança e proteção da IA do governo dos EUA exemplificam como os governos lidam com essa questão extremamente delicada.

Segurança e proteção da IA : exige que os desenvolvedores de sistemas de IA poderosos compartilhem resultados de testes de segurança e informações críticas com o governo dos EUA. Exige o desenvolvimento de normas, ferramentas e testes para ajudar a garantir que os sistemas de IA sejam seguros e confiáveis.





Proteção de privacidade : prioriza o desenvolvimento e o uso de técnicas de preservação da privacidade e fortalece a pesquisa e as tecnologias de preservação da privacidade. Também estabelece diretrizes para que os órgãos federais avaliem a eficácia das técnicas de preservação da privacidade.





Equidade e direitos civis : impede que a IA aumente a discriminação e os vieses em diversos setores. Isso inclui orientar proprietários e programas federais, lidar com a discriminação algorítmica e ajudar a garantir a imparcialidade no sistema de justiça criminal.





Proteção ao consumidor, paciente e aluno: ajuda a promover uma IA responsável na área da saúde e da educação, como o desenvolvimento de medicamentos que salvam vidas e o apoio a ferramentas educacionais habilitadas por IA.





Apoio ao trabalhador: desenvolve princípios para mitigar os efeitos prejudiciais da IA nos empregos e ambientes de trabalho, incluindo questões como a perda de empregos e a equidade​no local de trabalho.





Promover a inovação e a concorrência: catalisa a pesquisa de IA nos EUA, incentiva um ecossistema de IA imparcial e competitivo e facilita a entrada de profissionais de IA qualificados nos EUA.​





Liderança global em IA: expande a colaboração internacional em IA e promove o desenvolvimento e a implementação de normas vitais de IA com parceiros internacionais​.





expande a colaboração internacional em IA e promove o desenvolvimento e a implementação de normas vitais de IA com parceiros internacionais​. Uso pelo governo da IA: ajuda a garantir a implementação responsável pelo governo da IA por meio da emissão de orientações para o uso da IA pelas agências, melhorando a aquisição da IA e acelerando a contratação de profissionais da IA.

Embora as regulamentações e as forças do mercado padronizem muitas métricas de governança, as organizações ainda precisam determinar como equilibrar melhor as medidas de seus negócios. A medição da eficácia da governança de IA pode variar de acordo com a organização; cada organização deve decidir quais áreas de foco devem ser priorizadas. Com áreas de foco como qualidade de dados, segurança de modelos, análise de custo-valor, monitoramento de vieses, responsabilidade individual, auditoria contínua e adaptabilidade para ajustar dependendo do domínio da organização, não é uma decisão única para todos.